Møt lammene Cecilie Skog, Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm

Vårens vakreste eventyr utfolder seg i disse dager. Nemlig lamminga.

En sau føder i snitt mellom et og tre lam, og Siv Rødland venter totalt mellom 30 og 40 lam denne våren. Hun drifter et lite bruk utenfor Bodø.

Bonde Siv Rødland viser NRK rundt i fjøset, hvor «årets vakreste eventyr» finner sted. Foto: Martin Steinholt / NRK

Her har de også en litt morsom og spesiell tradisjon: Å gi de nyfødte navn. I fjor var det Thorbjørn Egner som var tema for navnene. I år er det programledere.

– Da min far drev gården her, så hadde vi dette med å gi sauene navn. Siden har vi gjort det. Det blir litt mer personlig, enn bare å gi dem et nummer.

– Er det vanskelig å finne på navn?

– Nei, venner og bekjente er flinke til å komme med forslag når vi går tomme for forslag, sier Rødland.

Sjekk navnene på årets lam (så langt) nederst i saken.

Spennende tid for bøndene

Siv Rødland forteller at tida vi er inne i nå, er den artigste, og travleste, for sauebøndene.

– Man er veldig spent på om alt går bra. I og med at vi ikke har så mange sauer, får vi et litt mer personlig forhold til de.

Hun viser de to første lammene som kom i år. De heter Carina Olset og Solveig Kloppen.

– Det måtte bare bli de navnene, det fant vi ut med en gang de ble født, forteller Rødland.

Møt Carina Olset. Foto: Martin Steinholt / NRK

Tidligere års tema har blant annet vært Hamsun, Astrid Lindgren og James Bond.

– Vi har enda Annika her, fra Astrid Lindgren-året.

– Stas!

Så hva synes programlederne selv om å ha fått lam oppkalt etter seg?

– Det er klart at det er kjempestas å få et lam oppkalt etter meg. Spesielt når det er et så usedvanlig vakkert lam, sier Carina Olset når hun får se bildet av sin «navnesau».

Programleder Katrine Olsen Sørgård i NRK Nordland blir rørt når hun får se bildet av lammet «sitt».

– Å! Dette må vel sies å være noe av det største som har skjedd meg.

Hva neste års tema blir, er enda ikke bestemt.

– Men jeg pleier å få mange forslag, sier Rødland med et smil.