Moskenes kommune beordrer parkeringsanlegg stoppet

På Reine i Lofoten har selskapet Reine havn AS opprettet et parkeringsanlegg like ved en kommunal parkering.

Nå vil kommunen stenge parkeringen. Det skriver Lofot-tidene.

Terje Abrahamsen er teknisk sjef i Moskenes kommune.

– Moskenes kommune har registrert at det foregår utstrakt bruk av tomten til betalt parkering. Ut fra gjeldende regelverk og de klausuler som hefter ved salget av tomta, skal denne aktiviteten opphøre med øyeblikkelig virkning, skriver han i brevet til Reine havn AS ifølge avisen.

Halvar Bendiksen, styreleder av selskapet, sier til avisen at virksomheten startet som en sommerjobb for egne døtre.

Han sier videre at dette må være en misforståelse, og at de har drevet etter regelverket.

– Vi er selvsagt helt i begynnelsen av å drive denne typen virksomhet, og er dermed i en læringsfase. Vi ønsker at alt skal gjøres etter boka, og er det noe vi ikke har fått med oss skal vi rette opp i det, sier han til avisen.