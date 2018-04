Morten tåler ikke å se fotball: – Det kan være livsfarlig

Morten Alvenes bor i Valnesfjorden utenfor Bodø og har alltid hatt et hjerte for fotball. Fra barndommen har det vært Bodø/Glimt og Liverpool som har stått hjertet nærmest.

Men til slutt ble det for mye fotball for hjertet hans, som under en fotballkamp med favorittlaget Liverpool ga beskjed om at nok var nok.

– For fem eller seks år siden hadde jeg rigget meg til i stua for å se Manchester City mot Liverpool. Kampen var utrolig dårlig, og siden jeg er fotballinteressert gikk det hardt utover kroppen, sier han.

Det er ikke uvanlig at det er sterke følelser i sving når man følger med på idrett. Det som skjedde videre den dagen hører nok derimot til sjeldenheten.

– I slutten av første omgang sa sønnen min "Pappa, nå tror jeg du er dårlig!". Jeg svarte at jeg bare var irritert. Da sa han "men du er så lilla".

Rett på sykehuset

Den dårlige prestasjonen til Liverpool gikk så hardt inn på Alvenes at det gikk utover hjertet. Hjertet som hadde banket for fotballen i 45 år orket ikke mer.

– Jeg ble fraktet til Tromsø i ambulansefly. Da jeg lå der og var klar for operasjon spurte de hva som hadde skjedd. Da måtte jeg jo forklare at jeg så Liverpool-kamp og at de spilte fryktelig dårlig. De ble litt overgitt da, ler Alvenes.

På sykehuset fikk han diagnosen Prinzmetal-angina, som er en sykdom som skyldes kramper i muskulaturen i arteriene som går inn til hjertet. I dag er Alvenes medisinert, men det hender fortsatt at han må se sportssendingene liggende.

– Jeg var så nervøs en gang Aksel Lund Svindal sto klar på toppen at jeg ble kjempedårlig. Da ble jeg liggende på sofaen med beina høyt og med nitroglyserol. Jeg må få med meg sporten, sier han.

Morten Alvenes har vært på fotballtur til England før, men det blir lenge til neste gang. Her fra 2007. Foto: Privat

Kan ikke lenger gå på kamp

To ganger har han blitt flydd til Tromsø for behandling, grunnet hjerteproblemene, og det har fått konsekvenser.

– Jeg og en venn var på Aspmyra for å se Bodø/Glimt. Det ble en kjempedårlig kamp. Irritasjon og stress tok tak i meg og i andre omgang lå jeg under tribunen og fikk behandling. Nå har jeg sluttet å dra på kamper, sier han.

Alvenes forteller at problemene som oftest oppstår når laget han heier på gjør det dårlig. Det kan skape utfordringer når lagene han heier på er Bodø/Glimt og Liverpool.

– Nei, jeg kommer ikke til å bytte lag. Da får jeg heller tåle en støyt, sier han og legger til;

– Fotball kan være usunt, men det er artig og spennende. Det har blitt livsfarlig.

Alvenes har kontroll over sykdommen og kan se favorittlagene sine på TV, men noen fotballtur til Liverpool blir det nok ikke med det første.