Mistet sønnen Morten (18) i båtulykke: – Du hadde hele livet foran deg

Natt til 26. august kjørte en fritidsbåt med ni personer på land i Meløy.

19 år gamle Emil Aleksander Johansen Pedersen og 18 år gamle Morten Johan Åsvang Halvorsen mistet livet.

I dag ble Morten Johan Åsvang Halvorsen gravlagt fra Fore Kirke.

– Det er helt urealistisk å stå her i dag. Det var ikke sånn vi skulle ha det. Morten, du hadde hele livet foran deg.

Morens tale fylte den tilnærmet fullsatte kirken på Reipå. Overalt var det blomster og dekorasjoner.

Om to dager gravlegges også Emil – ved siden av Morten.

NRK har fått tillatelse fra familien til å gjengi deler av talen fra dagens begravelse.

Kirken var pyntet med blomster formet som et anker og en skuterhjelm. Foto: Bente H Johansen / NRK

Morten minstemann

Morten var nummer fem, og sist i søskenflokken. Moren fortalte i kirken at det var en selvfølge for dem at han skulle hete Morten.

– Du hatet urettferdighet og var aldri redd for å si ifra. Du tok vare på alle rundt deg, både store og små. Tobeinte og firbeinte.

Moren la til:

– Du hadde alltid et smil på lur. Og en spøkefull kommentar. Og du var så gavmild på klemmene.

– Du hadde så mange planer for fremtiden. Det var nå du skulle starte livet. Endelig 18 år, sa moren under begravelsen onsdag. Foto: Bente H Johansen / NRK

Familiens bistandsadvokat Charlotte Ringkjøp sier til NRK at det er viktig for familien å formidle at de setter stor pris på hvordan lokalsamfunnet har støttet dem i etterkant.

– Familien er veldig takknemlig for den støtten og kjærlighet de har fått fra familie og nærsamfunnet.

– De setter veldig stor pris på det og har et ønske om at jeg skal formidle det fra dem i dag.

Fredag gravlegges Emil Aleksander Johansen Pedersen fra samme kirke. Foto: Bente H Johansen / NRK

Krevende å stå i situasjonen

Fore Kirke, som har plass til 450 personer, var så godt som full under begravelsen.

Ringkjøp sier at familien uttrykker at det har vært en tøff tid.

– Den siste tiden har for familien vært en veldig tung tid. De er preget av sorg. Det har vært krevende for dem å stå i den situasjonen, sier hun til NRK.

Fore kirke på Reipå i Meløy var så godt som full da Morten Johan Åsvang Halvorsen ble gravlagt. Foto: Bente H Johansen / NRK

Stein Laastad, leder i kriseteamet i Meløy kommune, sa tidligere i dag at det har vært en vanskelig situasjon å stå i.

– Det har vært veldig tøft. Jeg vil uttrykke den dypeste medfølelse til familie og berørte, fra både meg og kriseteamet.

Ulykken natt til 26. august fører seg inn i rekken over dødsulykker som rammer Meløy denne sommeren.

Flinke til å ta vare på hverandre

I juni omkom Aud-Karine Skogli i en møteulykke på Reipå i Meløy. I juli omkom Tonje Olsen Jacobsen i en kollisjon på E6 i Saltdal.

Totaliteten har preget kriseteamet.

– Prosessen har vært vanskelig, for dette er den tredje ulykken vi opplever i sommer.

Flere hundre møtte opp til begravelsen Meløy. Foto: Bente H Johansen / NRK

Laastad sier i likhet med familien at befolkningen i Meløy fortjener ros for å ha stått tett sammen i en vanskelig tid.

– Samfunnet har taklet det veldig bra, og støttet de pårørende. Ungdommen har vært fantastisk mot hverandre i form av bilkortesje fra lengst sør til lengst nord.

– De har vært veldig flinke til å ta vare på hverandre.