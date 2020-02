I kveld ble det avgjort. Bodøværingen Morten Thoresen er europamester i bryting.

Det ble klart under finalen i europamesterskapet, som ble holdt i Roma onsdag kveld.

23-åringen møtte russeren Nazir Abdullaev i gresk-romersk bryting i 67-kilosklassen.

Bryteren fra Bodø gikk videre til finalen i går, etter at han vant kampen mot hviterussiske Liavonchyk 2–1.

Folk forstår ikke hvor stort dette er

Thoresen ga alt under finalen i Roma mens familie og lagkamerater fulgte spent med fra Bodø.

Blant dem fulgte dramaet er tidligere trener Anders Hammer.

– Pulsen er sinnssyk høy, jeg skjelver her jeg står, sier Hammer.

Hammer er hovedtrener i Bodø bryteklubb, og har fulgt Thoresens vei mot EM-gullet.

– Morten er en beinhard fyr. Han har trent djevelsk hardt, og har en mentalitet som jeg tror ingen andre bryter i Norge har, foruten om Stig Andre Berge, sier Hammer.

Hovedtrener i Bodø bryteklubb Anders Hammer mener det er en seier i seg selv at Bodøværingen har kommet helt til finalen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

For det at en nordmann kommer til EM-finalen i bryting er ingen selvfølge, ifølge Hammer.

– Det at Morten har klart å komme til finalen imot verdens beste brytere, er så stort at Glimt sitt sølv bare blir et kretsmesterskap.

– Så utrolig fantastisk

Prestasjonen imponerer blant annet ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød.

– Dette er så utrolig fantastisk. Morten er et forbilde på så mange vis, og dette var virkelig vel fortjent, sier Pinnerød.

Pinnerød skriver i en melding til NRK at Nord-Norge har få utøvere i verdenstoppen. Hun mener prestasjonen også er en viktig anerkjennelse av den store jobben brytemiljøet i Bodø har gjort.

Ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød mener Thoresens prestasjoner både imponerer og engasjerer Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Morten er også et forbilde som engasjerer seg i klubben hjemme i Bodø, og som alltid legger igjen en visitt til de yngste bryterne når han er hjemme. Det at han henter hjem EM-gull betyr selvsagt kjempe mye.

– Jeg er virkelig stolt, og vet at jeg snakker på vegne av en hel by og landsdel når vi sier gratulerer.