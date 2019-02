Moren i babyvoldssaken: – Hans måte å roe henne på var å riste henne lett

– Jeg syntes ikke det var sånn kraft. Men sa til ham at jeg syntes ristingen så ubehagelig ut, forklarte moren til det tre måneder gamle spedbarnet som døde av omfattende hodeskader 7. januar i fjor.

Ektemannen i 30-årene er tiltalt for mishandling og drap på deres felle spedbarn, samt vold mot stedatteren. Tiltalte erkjente ikke straffskyld da rettssaken mot ham startet i Alstahaug tingrett i forrige uke.

Moren fortalte at hun møtte tiltalte i 2013 og at de giftet seg i 2015. Den avdøde datteren ble født høsten 2017, og ristingen av barnet startet da jenta var litt over en måned gammel.

– Når han «trøsteristet» henne gjorde han det i to minutter. Det var rundt 15 slike episoder, sa moren da hun startet sin forklaring seg i Alstahaug tingrett i dag.

– Var plaget av sinne

Den tiltalte faren har blitt karakterisert som lettere psykisk utviklingshemmet. Forrige uke uttalte rettspsykiatrisk sakkyndig i Alstahaug tingrett i dag at tiltaltes mentale alder tilsvarer mellom 9–12 år.

Mora beskriver tiltalte som god og snill, og opptatt av at familien skulle ha det bra.

– Han er en gledesspreder og bryr seg om andre, sier hun.

Moren forteller at hennes barn fra et tidligere forhold raskt kalte tiltalte pappa og de ble nære. Samtidig var mannen plaget av sinne da paret ble sammen.

– Jeg tok opp med han at han hadde et problem. Vi sluttet å drikke alkohol på grunn av dette noen måneder etter at det første barnet ble født.

Hun fikk ektemannen til å ta kontakt med en telefontjeneste for sinnemestring.

– Der fikk han noen teknikker for å mestre sinnet, som å telle på fingrene.

Moren forteller at tiltalte nå er mye bedre til å mestre sinnet sitt.

– Han er ikke en person som åpner seg og forteller. Han var ikke vant til å bo sammen med noen før vi flyttet sammen.

Har du opplevd at tiltalte har vært sint på spedbarnet som døde? spør aktor.

– Nei!, svarer hun kontant.

– Verdens beste baby

F.v. morens bistandsadvokat Kirsten Sigmond, bistandsadvokat for stedatteren, Marita Pedersen og aktor Erik Thronæs i retten i dag. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Moren forteller om barnets liv var de tre månedene hun levde.

– Hun var en veldig rolig type som sov hele natta. Hun var helt fantastisk. Verdens beste baby.

Familien fra Nordland var på besøk hos slektninger i Oslo i jula 2017, da barnet ble akutt skadet og fraktet til Ullevål sykehus. 7. januar 2018 dør jenta av skadene.

Ifølge rettsmedisiner Arne Stray Pedersen som foretok obduksjonen av jenta skal det voldsomme krefter til for å få så omfattende hodeskader.

– Det har vært en voldsom sleng på hodet, uttalte han i Alstahaug tingrett i forrige uke.

Mora forteller om den dagen da hun og resten av familien dro på handletur, og datteren ble igjen sammen med faren.

– Hun satt i vippestolen sin og smilte da jeg dro ut og alt var fint.

Mens hun var ute ble hun oppringt og fortalt at barnet var fraktet til sykehus. Da hun traff tiltalte på sykehuset sa han at han hadde mistet henne under vann under bading i et badekar.

– Han var i sin egen boble

– Jeg spurte om det hadde skjedd noe mer. Han svarte «nei».

Moren forteller at paret satt i tre timer på venterommet uten at de fikk se barnet sitt.

– Hun skulle opereres i hodet og jeg måtte forklare han at dette var alvorlig. Da ble han stresset. Han var i sin egen boble. Veldig stille, forklarer mor i retten.

Kvinnen forteller at hun ikke fikk det til å stemme at ektemannen hadde mistet datteren under vann mens hun ble badet.

– Han var veldig flink når han badet henne.

– Tenkte du på alternative ting om hva som kunne skjedd? vil aktor vite.

– Nei, det husker jeg ikke.

– Var «trøsteristing»

I senere politiavhør har tiltalte gått bort fra forklaringa om at han mistet spedbarnet under vann.

Tiltalte ser ned i bordplaten mens kona forklarer seg, slik han har gjort under hele behandlinga i tingretten.

Da rettssaken startet fortalte han at ristingen ble utløst av stress og panikk da han ikke klarte å stanse babyens gråt.

– Ville aldri gjort det med vilje

Kona bekreftet at ektemannen «trøsteristet» datteren for å få henne til å roe seg ned.

– Hvordan var hodet da? spør aktor.

– Det for litt opp og ned. Jeg sa til han at han måtte holde under nakken. Hun er så liten at hun klarer ikke det selv.»

– Hvordan reagerte da du sa det?

– Han syns det var ok at jeg sa ifra.

– Visste du at det tiltalte gjorde kunne være livsfarlig? spør forsvareren.

– Jeg har aldri tenkt tanken at den ristinga kunne være farlig. Han trøstet henne og hun roet seg. Jeg vet at han elsket barna sine over alt på jord, og hadde han visst at dette var farlig så ville han ikke gjort det.

Mor er fortsatt sammen med og gift med tiltalte.

– Hva tenker du om å være sammen med han nå etter det som har skjedd? spør forsvareren.

– Jeg vil være sammen med han fortsatt fordi jeg vet at han aldri ville gjøre noe sånt med vilje. Han har ikke forstått hva han har gjort, sier mora som vitnet i retten i dag.