Mor tiltalt for barnemishandling: Skal ha spylt barna utendørs om vinteren

Kvinnen erklærte seg ikke skyldig da hun møtte i Salten tingrett i dag, tiltalt for å ha mishandlet sine barn, som i dag er i slutten av tenårene.

– Bevismessig vil jeg si vi er i en slags gråsone. Hva er straffbart og hva er tillatt å gjøre i oppdragelsesøyemed? Beviskravene er meget strenge. Det må være bortimot 100 prosent sikkert før min klient kan dømmes, sa kvinnens forsvarer Tor Haug i sitt innledningsforedrag.

Datteren slo alarm

Kvinnens forsvarer Tor Haug. Foto: Gisle Forland / NRK

Det var Barnevernstjenesten som anmeldte saken i fjor høst, etter at datteren til tiltalte fortalte om mishandlingen moren skal ha utsatt henne for.

Politiet startet etterforsking av saken, og har gjennomført en rekke avhør. Den tiltalte kvinnen i slutten av 40-årene har også forklart seg flere ganger, men hun har aldri erkjent skyld.

Mishandlingen skal ha skjedd fra 2003 og fram til i fjor. Ifølge tiltale skal kvinnen blant annet ha låst barna inne, og kun sluppet dem ut ved toalettbesøk, kjørt barna til et øde sted hvor de måtte overnatte alene som straff for ikke å ha gjort husarbeid, og ved minst en anledning ha spylt barna med vekselvis varmt og kaldt vann. Hun skal også ha spylt barna med hageslange utendørs om vinteren.

– Var veldig redd

Overnattingen i ute skal ha skjedd i friluftsområdet på Mjelle utenfor Bodø da datteren var 11 år.

– Vi ble kjørt ut med noe mat, ost på tube, Men vi hadde ikke telt. Jeg husker det var masse grining på vei utover. Jeg var veldig redd, forklarte datteren.

Hun forteller at barna ofte ble innelåst på rommet sitt, ofte som straff. Broren min kunne bli innelåst en hel helg, og bare få komme ut for å gå på do.

– Huset var delt inn i soner, som vi måtte ha vasket til et avtalt tidspunkt. Om ikke alt var på stell, kunne mamma kjøre oss et sted og sette oss av. Så måtte vi gå hjem.

Ved en anledning skal moren ha spylt to av barna med kaldt vann utendørs vinterstid.

– Jeg tror det var noen som hadde tatt noe potetgull, og mamma ville finne ut hvem det var. Hun tok meg og broren min med ut og spylte oss med hageslangen. Det var veldig kaldt. Så lot mamma oss stå ute, så vi skulle få tenke, forklarte datteren.

Kvinnen i 40-årene er også tiltalt for vold mot sine egne barn, både lugging og slag.

– Hvis du kritiserte henne, og sa noe om hvordan hun var som omsorgsperson, så ble hun veldig sint. Da kunne hun gå til fysisk angrep.

Sa hun ikke orket mer

Både helsesøster og barnevernsansatte vitner også i Salten tingrett denne uken. Helsesøsteren ble oppsøkt i mai 2016 av et av de fornærma barna.

– Jenta fortalte da at hun ikke orket mer. Hun opplevde at hun aldri var god nok for moren, som aldri ville gi henne en klem, selv da hun kom hjem med toppkarakter i fag på skolen, sa helsesøsteren i retten.

Barnevernet ble til slutt kontaktet, og jenta bor nå hos en fosterfamilie.

Bistandsadvokat Kristin Hammervik sier hun på vegne av de fornærma barna vil kreve i underkant av 400.000 kroner i erstatning til hvert av barna.