Mor tiltalt for barnemishandling: – Jeg ville lære dem å stå for det de hadde gjort

Ifølge tiltalen skal mishandlingen skal ha skjedd fra barna var rundt fem år gamle og fram til i fjor.

Ifølge tiltalen skal kvinnen blant annet ha låst barna inne, og kun sluppet dem ut ved toalettbesøk, kjørt barna til et øde sted hvor de måtte overnatte alene som straff for ikke å ha gjort husarbeid, og ved minst en anledning ha spylt barna med vekselvis varmt og kaldt vann. Hun skal også ha spylt barna med hageslange utendørs om vinteren.

På det lengste ble barna kjørt flere timer i gangavstand unna hjemmet.

– I starten skulle jeg bare ha barna bort fra huset, og jeg lot dem gå korte avstander. Men avstanden økte etter hvert, forklarte kvinnen i 40-årene i Salten tingrett.

–​ Det var krangling og ordbruk. Jeg var så lei av at enkle ting ikke var gjort, og at søsknene la ansvaret over på andre, la hun til.

Nekter spyling i dusjen

Kvinnen erklærte seg ikke skyldig da rettssaken startet i Salten tingrett i går. Det var Barnevernstjenesten som anmeldte saken i fjor høst, etter at datteren til tiltalte fortalte om mishandlingen moren skal ha utsatt henne for.

Politiet startet etterforsking av saken, og har gjennomført en rekke avhør. Den tiltalte kvinnen i slutten av 40-årene har også forklart seg flere ganger, men hun har aldri erkjent skyld.

Da hun forklarte seg i dag benektet hun for å ha spylt barna med hageslange ute om vinteren og i dusjen med vekselvis varmt og kaldt vann. Alle de tre søsknene skal ha blitt utsatt for episodene mens de var mellom 10 og 14 år.

– Jeg har aldri spylt dem i dusjen med varmt og kaldt vann. Jeg hører at de forklarer det, men jeg har ingen erindring av dette. Jeg husker at jeg fikk en melding fra barnevernet, etter et anonymt tips om at jeg skal ha gjort dette, og jeg ble veldig lei meg.

– Hva tenker du om at tre barn sier de husker at dette har skjedd, spurte aktor.

– Jeg hører det, men kan ikke spekulere i det. Jeg har aldri gjort det, og kan ikke si noe mer om det. Jeg har ikke noe minne om det. Det er mulig barna har funnet papirene fra barnevernet hjemme, og etter det mener de husket dette, men jeg har ikke minner om dette.

Kvinnens forsvarer Tor Haug. Foto: Gisle Forland / NRK

I 2009 eller 2010 skal hun ifølge tiltalen ha kjørt to av barna til Mjelle, hvor de måtte overnatte alene ute. Hun forklarte hendelsen med at det var mye som skjedde i livet hennes.

– Hverdagen var veldig tight, og jeg hadde ikke noe å gå på. Jeg var mer sliten enn vanlig, og hadde behov for å avtale med dem at de kunne gjøre mer hjemme uten mas fra meg.

– Det var sikkert feil av meg, men jeg prøvde å få dem til å forstå at de måtte ta vare på sitt eget rom. Men de mente at de klarte seg uten eget rom, og bare trengte en sovepose og litt mat. Jeg tenkte at hvis jeg tok dem på ordet ville de snu, og skjønne at de trengte hjemmet.

– Barna ville selv på tur

Kvinnen forklarer at det var barna selv som fant fram soveposene.

– Så kjørte vi av gårde. Vi endte på nordsida av Bodø. Ungene ville ut. Jeg burde ha stoppet det mye før, men samtidig var det sommer og ingen fare for dem å være ute. De hadde sovet ute i telt før.

Hun forklarer videre at hun fulgte med på dem en stund, og ringte for å høre hvordan det gikk.

– De sa de hadde det greit. Jeg spurte om det ikke nå var nok, at de ikke kunne klare seg selv. Men de skulle vise at de kunne klare seg selv den natta. De la seg ned i soveposene, mens jeg satt der. Jeg gikk i bilen, og tidlig på morgenen kjørte jeg ned til dem igjen, mens de sov. Så samlet vi sammen tingene, og kjørte hjem.

– Jeg opplevde ikke at de var redde, eller at det var vanskelig for dem. Jeg ville ta dem på ordet, og de hadde opplevd å være ute før.

Etter overnattingen på Mjelle skal kvinne ha forstått hvor viljesterke barna hennes var.

– Penger og snop ble borte fra hjemmet. Jeg ville lære dem å stå for det de hadde gjort.

– Alltid vært en frykt for mamma

Ei kvinne i 40-årene møter i Salten tingrett tiltalt for å ha mishandlet sine tre barn. her bistandsadvokat Kristin Hammervik og aktor Charlotte Ringkjøb. Foto: Gisle Forland / NRK

To av kvinnens barn forklarte seg på rettssakens første dag. Blant annet forklarte datteren at hun opplevde at hun aldri var god nok for moren.

Det siste av de tre barna fikk forklare seg først på dag to av rettssaken. Sønnen som i dag forklarte seg, sa han slet med å huske enkeltepisoder.

– Det har alltid vært en slags frykt for mamma. Jeg kan ikke huske noen konkrete hendelser, men det skjedde. Jeg kan ikke huske å ha blitt spylt med vekselvis varmt og kaldt vann i dusjen. Men jeg husker ganske godt å ha blitt spylt med hageslangen utendørs.