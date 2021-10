Wanjas sønn får ikke spille voldelige spill: – Han blir sittende alene på kvelden

Wanja Sæther har fem sønner. Hun forteller at det alltid har vært vanskelig å bestemme om ungene skal få lov til å spille dataspill med høyere aldersgrense enn deres alder.

Men med den yngste har det blitt enda vanskeligere.

– Jeg opplever at jeg som mamma blir presset, delt og at det er vanskelig å sette klare grenser. Jeg tror mange foreldre har det slik.

I aldersgruppen 11–12 år sier 55 prosent av guttene at de har spilt spill med 18-årsgrense. For de som har fylt 13 og 14 er tallet 78 prosent. Det kommer fra i Medietilsynets rapport «Barn og Medier 2020».

At foreldre setter ulike grenser mener Wanja fører til at noen blir utestengt.

– Min sønn sitter alene på kveldene fordi han ikke har noen å være med. De han til vanlig møter på nett får han ikke møte. De spiller spill han ikke får lov til.

GTA 5 er et populært spill som har 18-årsgrense. Wanja lar ikke sønnen spille dette. Foto: Rockstar games

Føler seg utenfor

Sæther og familien bor landlig til i Nordland. Hennes 11 år gamle sønn har få barn han kan leke med i nærheten.

Det er naturlig for ham å møte vennene på nett.

– Det er gjerne spill med 18-årsgrense vennene vil spille. De er attraktive. Noen på hans alder får lov til å spille disse, men ikke han, sier Sæther til NRK.

– Da føler han seg utenfor.

Hun forteller videre at hun har gjort et ærlig forsøk på å innhente seg kunnskap om spillene sønnen vil spille. Både gjennom YouTube, eksperter og barnevakten.no.

Wanja Sæther lar ikke sønnen spille spill med 18-årsgrense. Det gjør at sønnen ikke får vært med vennene så mye som både hun og han skulle ønske. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– I disse spillene formidles det holdninger som jeg ikke ønsker mine barn skal ta til seg. Det er vanskelig med tanke på kvinnesyn, menneskesyn, all volden som blir formidlet og det som omhandler liv og død.

Sønnen, som NRK har valgt å anonymisere, sier spillingen er viktig for at han får opprettholde kontakten med vennene.

– Det er ikke morsomt. Jeg bor langt fra dem, og den eneste måte å få være med dem er gjennom spillene, sier han til NRK.

– Så dette handler mer om venner enn at du vil spille disse spillene?

– Ja. Det er ikke på grunn av spillene. Det er ikke så viktig hva vi spiller, så lenge jeg får være med.

Finnes ikke noe fasitsvar

Sæther sier hun savner et tydeligere regelverk – som alle foreldre kunne forholdt seg til.

– Hvis alle forholder seg solidarisk til aldersgrensene så vil dette bli lett.

Rune Fjeld Olsen, spilljournalist i Level Up og spillanmelder i NRK, sier det dessverre ikke finnes noe fasitsvar på spørsmålet om foreldre skal la barn spille voldelige spill.

– Jeg har full forståelse for at dette er vanskelig for foreldrene. Jeg har to barn selv, en på 9 og en på 10. Dette er en problemstilling jeg møter ofte.

VANSKELIG: Rune Fjeld Olsen møter selv utfordringene moren forteller. Han sier diskusjonen er vanskelig, men at aldersgrenser er der for en grunn. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Det finnes dessverre ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet. Aldersgrenser i Norge er anbefalte og ikke lovpålagte. Da blir det opp til hvert enkelt hjem å sette grensene for hva som er tillatt for underholdning.

Olsen sier morens poeng om at sønnen ekskluderes er viktig.

– Det er den største og viktigste tingen som preger denne diskusjonen. Det er utrolig viktig for disse barna å møtes på en felles arena i disse spillene.

POPULÆRT: Fortnite er også et populært spill blant barn. Det har 12-årsgrense, til tross for at det handler om å drepe andre. Foto: Epic Games

Et skille mellom deler av spillet

Sæther har tatt en avgjørelse med tanke på hennes sønn. Men hun sier det ikke er bastant, og at hun er ute etter gode råd.

– Jeg klarer ikke være nok ekspert til å bestemme dette. Noen sier andre versjoner er mildere. Eller at det er bedre for barn å spille enn å være ensom.

– Det er mange, mange foreldre som kjenner på denne fortvilelsen.

Spillekspert Olsen nevner også at det kan være forskjell på de ulike delene av et spill.

– Når det gjelder GTA så er det særlig elementer i enspillerdelen, i historien av spillet, som er laget for voksne spillere. Måten man spiller GTA-online handler mer om konkurranse og den typen ting, forklarer han.

FORSKJELLER: Olsen forteller at spill som GTA kan være grovere i enspillerdelen. Online-delen mener han kanskje kunne vært lavere aldersgrense på. Foto: LEON NEAL / Afp

– På online-delen kunne aldersgrensen kanskje vært lavere. Det er særlig de mørke delene av enspillerdelen som gjør at dette spillet har 18 årsgrense.

– Du er ekspert på dette. Er du liberal eller konservativ med tanke på dine barn?

– Jeg gjør egentlig det jeg anbefaler alle foreldrene å gjøre. Jeg setter meg ned med barna og får en forståelse av hvor deres grenser går. Det trenger ikke nødvendigvis bare være i spill, men også filmer og bøker. Noen barn har en høyere toleranse for voksent innhold enn andre.

– Mine barn for lov å spille spill med høyere aldersgrensen, men bare unntaksvis 16 år og ikke 18 ennå. Det tar nok litt tid før det er greit. Jeg har gjort en vurdering selv på at Fortnite er greit for min 9-åring, selv om det er 12-årsgrense.

Sliten av å si nei

Rune Fjeld Olsen sier det burde være mulig å finne en løsning på problematikken.

– Med en liten vennegjeng, burde det være mulig å finne noen spill med lavere aldersgrense de kan spille sammen.

Men Wanjas sønn sier det ikke alltid er like lett.

– Noen ganger leter vi etter spill alle kan spille. Men så er det noen spill kompisene mine synes er så morsomme at de vil spille dem. Da er det dumt å ikke få være med.

Moren Wanja Sæther avslutter med å nevne at andre foreldre burde være oppmerksomme på at utestenging skjer også på nett.

– Jeg er veldig sliten av å være den mammaen som sier nei, nei, nei. I tillegg gjør det inntrykk på meg at man kan drive med utestenging på denne arenaen. Jeg tror det er mange foreldre som ikke er klar over at utestenging skjer også på her.