Monterte russedresser i bussen for å hedre døde kompiser

Luften er kjølig, selv om sola trenger gjennom skydekket. En klynge festglade ungdommer står utenfor den ene bussen.

Ryggene på de røde russedressene er prydet med en stor logo hvor det står «Fallen Soldiers». Falne soldater.

Ute på plassen ser dette ut som en helt vanlig russefeiring. Men inne i bussen er noe annerledes.

Blant festbelysning, høyttalere og røykmaskin henger to ubrukte russedresser. Bak pleksiglass, på hedersplass.

Dressene tilhørte Alexander og Elias, som døde i en trafikkulykke i februar. Foto: Barbro Andersen / NRK

Vurderte å droppe hele greia

– Vi fikk den verst tenkelige inngangen på russetiden. Vi var helt i sluttfasen av planleggingen når den fryktelige beskjeden kom.

F.v. Alexander Sollihaug og Elias Dypaune omkom i en trafikkulykke i februar. Foto: Privat

Ravn Olsen Jondahl leder russegruppa «Fallen Soldiers», og er russepresident på Fauske. Selv om han begynner å bli vant til å snakke om dette, virker han tydelig berørt.

Da to av medlemmene brått ble revet bort, visste ikke vennene hva de skulle gjøre. De hadde planlagt å dra sammen på russetreff i Stavanger. Etter ulykken var de to færre reisende.

– Vi vurderte å droppe hele greia. Men Elias og Alexander ville ha ønsket at vi skulle ta festen for dem, sier Ravn.

Knut Johan Gjerksvål til høyre, Jørgen Valla til venstre. I bakgrunnen ser vi russedressene til Alexander og Elias, som omkom i trafikkulykke i vinter. Foto: Barbro Andersen / NRK

Monterte russedressene i bussen

Russeutstyret til Elias og Alexander kom i posten først etter ulykken.

Ravn Olsen Jondahl, foran russebussen «Fallen Soldiers». Foto: Barbro Andersen / NRK

Faren til Elias foreslo for kompisgjengen at de kunne få russedressen hans. Vennegjengen spurte også foreldrene til Alexander. Dermed ble begge dressene montert på veggen like innenfor døren i russebussen.

– Foreldrene synes det var en fin ting å gjøre, og alle 19 i gruppen var enige om det. Det er en måte vi kan ha de med oss på, og hedre dem.

Ravn er glad for at de kan minnes kompisene på denne måten.

Han forteller at de har hatt mange på besøk som stopper opp for å se russedressene til Elias og Alexander. Etterpå kan de gå videre inn i festlokalet.

Legger ikke en demper på festen

– Det er selvfølgelig trist at vi har mistet to veldig gode kompiser, men når vi ser dressene tenker vi at de ville ha ønsket at vi skulle feste og ha det artig. For dem.

Russegruppen «Fallen Soldiers» tar ekstra godt vare på hverandre. Foto: Barbro Andersen / NRK

Ravn trekker pusten, og føler litt på ordene før han slipper dem ut.

Jørgen Valla smiler, men øynene avslører at dette ikke er helt enkelt.

– De var festløver begge to. De var glade i oppmerksomhet, og de laget show. Vi savner dem, men vi har dem med oss. Både ved at vi har dressene deres med oss, og vi har dem alltid i hjertet.

Ravn forteller at de skulle møtes samme kveld som de gikk bort.

– Livet er brutalt. Man vet aldri når slikt som dette kan skje. Vi har lært at vi må ta godt vare på hverandre, og passe på når vi ser at noen ikke har det så bra. Det vi har gått gjennom har gjort oss ekstra omsorgsfulle.