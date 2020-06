Moloen raste ut i vannet og forsvant

Det var Rana Blad som ble tipset om at store deler av moloen på Langneset på Mo hadde rast ut.

Dette blir senere bekreftet av Mo Industripark, og av politiet.

– Moloen er borte. Rana brannvesen er sammen med Mo Industripark gjør undersøkelser. Et stort område er borte, men det skal være langt unna bebyggelse, sa operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NRK fredag.

Ingen personer eller bebyggelse pådro seg noen skader.

Som følge av hendelsen ble Nordlandsbanen stanset en periode, men den er nå åpnet for trafikk igjen.

Spredte seg utover fjorden

Lørdag forteller administrerende direktør i industriparken, Arve Ulriksen, at de har sendt geologer inn i området for å gjøre nærmere undersøkelser.

Et team fra Trøndelag er også på vei nordover, for å hjelpe til med å lage et undersjøisk kart. Fram til de er ferdige er det for tidlig å si noe om skadeomfanget.

– Vannet er for grumsete, og det er vanskelig å få oversikt. Vi vet jo ikke heller nøyaktig hva som har skjedd, annet en at det er alvorlig. Fram til vi vet mer blir det kun spekulasjoner, sier Ulriksen til NRK.

Geoteknikerne skal i et møte klokken 12.00 lørdag formiddag.

Arve Ulriksen er administrerende direktør i Mo Industripark, som eier store deler av moloen som nå ligger under vann. Foto: Ole Dalen / NRK

Undersøkelsene som hittil er gjort har vist at toppen av moloen ligger tre meter under vann. Det betyr at det har sunket fem meter.

Området moloen ble bygget på var flatt før raset.

– Det er nå blitt bekymringsfullt dypere utenfor moloen, sier geotekniker Roger Kristoffersen til Rana Blad.

Og det er ikke bare moloen og grunnen som ble rammet av raset. Brygger som ligger i nærheten har også fått problemer, blant annet Hauknes Marina der enkelte båter har måttet flyttes til andre brygger.

Det undersjøiske raset førte også til at det ble brudd på en fiberkabel, noe som gjør at flere kunder er uten internettforbindelse.

Moloen sank fem meter ned i vannet, og har forsvunnet fra overflaten. Foto: Frank Nygård / NRK

Industriparken: – Var forberedt på noe slikt

Moloen skulle bli et nytt kaiareal til industriformål, forteller Ulriksen, som sier de var forberedt på en slik hendelse.

– Vi hadde selvfølgelig gjort geologiske undersøkelser i forkant, det er vi pliktet til. Det her er sånt som kan skje når man fyller inn i slike områder. Vi er fullt klar over at slike ting kan skje, og derfor har vi egne prosedyrer.

Ulriksen vet ennå ikke kostnadene etter ødeleggelsene, men sier han er glad ingen ble skadet.

– Ingen eller ingenting er savnet. Det viktigste for meg er at ingen var der ute da dette skjedde.