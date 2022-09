Seieren betyr at Molde nå har et solid forsprang i sesongens gullkamp.

Trener Erling Moe smilte bredt etter kampen, men ville ikke høre snakk om at gullet allerede er delt ut.

– Jeg tror ikke ting er avgjort. Det spørs hvordan de neste kampene får, for det er ingen lette kamper i denne serien, sier han til NRK.

– Men er det godt å ha ti poengs luke ned til de andre?

– Det er bedre å ha den luken enn å være likt, sier Moe lurt.

Én som derimot tror at serien nå er avgjort er Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Ja, definitivt. Vi hadde muligheten til å spise oss inn, men det gikk ikke, sier han.

Etter to år med nordnorsk seriegull, er bergenseren nå klar på at det er Molde som er det beste laget i Norge.

– Utvilsomt. Det er det som er fakta nå.

Kremmerhus

Etter en litt treg start på oppgjøret, tok kampen fullstendig fyr etter 37 minutter.

Først scoret Moldes Markus André Kaasa 1-0, før Glimt-stopper Isak Helstad Amundsen utlignet to minutter ut i overtiden i første omgang.

Men Bodø-publikummet hadde knapt nok rukket å sette seg etter utligningen før en ny kalddusj kom skyllende fra Nordvestlandet.

Kristoffer Haugen headet et innlegg tilbake til Emil Breivik, som kom sent til boksen.

På direkten hamret han ballen som et prosjektil opp i krysset bak Glimt-målvakt Nikita Haikin.

Én av sesongens vakreste scoringer, og Breiviks første mål i Eliteserien denne sesongen kunne knapt kommet på et viktigere tidspunkt for blåtrøyene.

Stilnet Aspmyra

Oppgjøret var en reprise på vårens forsinkede cupfinale, der Molde til slutt kunne løfte kongepokalen.

Rammen rundt kampen kunne knapt vært bedre. Høstsola skinte over Bodø, og den gule veggen av hjemmesupportere var forventningsfulle før toppkampen.

Men etter 37 minutter skulle imidlertid Molde stilne et fullsatt Aspmyra stadion.

Magnus Wolff Eikrem fikk ballen ute på høyresiden og trillet ballen inn til Markus André Kaasa på 11 meter.

Med en lekker dragning lurte han seg forbi Glimts Hugo Vetlesen, før han skjøt ballen via midtstopper Marius Høibråten og i mål.

– Vi måtte forsvare oss iherdig i 90 minutter, for Glimt er så gode med ballen. 4-1 er kanskje et litt flatterende resultat, sier Wolf Eikrem etter kampen.

På overtid i første omgang skulle derimot Glimts midtstoppere sørge for balanse i regnskapet.

Marius Høibråten steg høyest på en corner og stanget ballen mot mål. Molde-målvakt Jacob Karlstrøm reddet, men på returen kranglet stopperkollega Isak Helstad Amundsen ballen i mål til 1–1.

Foto: Ola Helness / NRK

Punkterte kampen

Molde så ikke ut til å klemme inn bremsene etter pause, og burde strengt tatt ledet 3–1 fem minutter ut i andre omgang.

Først en stor sjanse fra Haugen, og deretter en enkeltmannsprestasjon fra Fofana. Kun to sterke redninger fra Haikin i Glimt-buret hindret scoring.

Landslagssjef Ståle Solbakken var på plass i Bodø. Før kampen sa han til NRK at var spesielt én spiller han var spent på å se i aksjon: Patrick Berg.

Den hjemvendte sønnen viste seg frem etter 58 minutter med et skudd fra distanse, men Molde-keeperen var med på notene og fikk slått til corner. Men det ble med det i returen til Aspmyra for 40-millionersmannen.

– Man føler man har kontroll hele veien, men plutselig er det 4-1. Det er et godt lag som straffer oss hard, sier Berg etter kampen.

I stedet skulle Molde punkterte kampen etter 68 minutter.

Og igjen satte Kaasa ballen i kassa til 3–1. Midtbanespilleren vendte bort Glimts Brice Wembangomo og curlet ballen inn ved lengste stolpe.

Tilreisende Molde-supportere jubler sammen med spillerne etter 3-1-scoringen mot Bodø/Glimt. Foto: Ola Helness / NRK

Da innbytter Ola Brynhildsen avsluttet en mønsterkontring seks minutter før slutt med å sette inn 4-1, var ydmykelsen total.

Pellegrino ut med skade

Kampuret hadde ikke rukket å tikke fem minutter før Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino satt seg ned på kunstgresset, holdt seg til baksiden av venstre lår og skar grimaser. 32-åringen forsøkte i et kvarter til, men det lot seg ikke gjøre å fullføre kampen.

Inn kom 11 år yngre Alberg Grønbæk, som i noen få uker var tidenes dyreste kjøp til Eliteserien, helt til Patrick Berg slo den rekorden denne uken.

Foto: Ola Helness / NRK

Noen sluttspurt kom aldri for Bodø/Glimt, til tross for at trener Kjetil Knutsen dyttet inn både Runar Espejord, Morten Konradsen og nysigneringen Marius Lode.

Molde-trener Erling Moe kan reise fornøyd hjem etter å ha tatt et sjumilssteg mot gullet i årets Eliteserie.

PS: Lillestrøm har én kamp til gode og kan korte ned avstanden til Molde til sju poeng med seier mot rivalene Vålerenga på søndag.