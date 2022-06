Leger slakter tilbudet til traumepasienter – frykter liv kan gå tapt

– Det er som å banke pannen mot en mur.

Kommuneoverlege Kristine Brix Longfellow i Høyanger kommune på Vestlandet er opprørt.

Hun har jobbet som lege i snart 17 år. Longfellow er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

– Å ikke få hjelpen du har rett på er skadelig. Det ender i verste fall med selvmord.

Longfellow har lenge prøvd å få en pasient med blant annet kompleks PTSD til Modum Bad. Behandlingsstedet anses som ledende i landet på traumebehandling.

Pasienten har vært på Modum en gang før. Nå tårner avslagene seg opp.

Klage på klage

Alle helseforetakene i Norge mener traumebehandlingene de tilbyr sine pasienter er gode nok.

Det er fagfolk NRK har snakket med uenige i.

Longfellow mener det lokale tilbudet til traumepasienter er mangelfull.

Ifølge legen får ikke pasienten med lang sykdomshistorie behandlingen vedkommende behøver.

– Jeg har forsøkt å henvise til Modum Bad flere ganger. Jeg har sendt klager på avslag til Modum. Jeg har sendt klager til Statsforvalteren og fått avslag, Nå har jeg klaget til Forbrukerombudsmannen. Alle viser til «sørge-for-prinsippet».

Klinikken er en del av ordningen med fritt behandlingsvalg. Men ikke alle pasienter får tilbud om behandling på Modum Bad.

Mener tilbudet er godt nok

Over 70 prosent av de som søkes til Modum Bad har traumer.

NRK har tidligere fortalt at kapasitetsproblemer er årsaken til at de 100 pasientplassene ved klinikken nesten utelukkende er forbeholdt pasienter som bor på sør- og østlandet.

I 2011 inngikk Modum Bad en driftsavtale med helseforetaket Helse Sør-Øst, med fornyelse av avtalen i 2015. Etter det har nåløyet for å komme til traumebehandling blitt trangere.

Samtidig sier samtlige helseforetak at traumetilbudene i deres regioner er godt nok og forsvarlig.

Dette er «sørge-for-ansvar»: Ekspandér faktaboks Helseforetak kan som hovedregel heller ikke avvise henvisninger fra andre regioner, med mindre helseforetaket risikerer å ikke kunne oppfylle sitt sørge-for-ansvar overfor befolkningen i egen region, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a. For å kunne bruke dette unntaket må helseforetaket sannsynliggjøre at det står i fare for ikke å kunne oppfylle sin forpliktelse til å vurdere henvisningen/yte helsehjelp innen fristen til pasienter fra egen region, hvis det tar imot den aktuelle pasienten. Når behandlingsstedet avviser en henvisning skal henvisningen returneres til henvisende instans umiddelbart.

«Sørge-for-ansvaret»

Ifølge kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst, har Modum orientert helseforetaket om at ventelistene for behandling av alvorlige traumelidelser er lang.

– Ved nye henvisninger har Modum Bad gjort løpende vurderinger, og har avvist enkeltpasienter fra andre regioner. E-post til NRK, 7. juni 2022 Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst, e-post til NRK, 7. juni 2022

Loven om fritt behandlingsvalg gir pasienter rett til å velge behandlingssted. Men Helse Sør-Øst mener spesialisthelsetjenesteloven gir helseforetaket rett til å prioritere egen befolkning.

Dersom helseforetaket risikerer å ikke kunne sørge for folk i egen region, trår det såkalte «sørge-for-ansvaret» til.

Dette svarer helseforetakene: Ekspandér faktaboks Helse Vest: I Helse Vest er det fire helseforetak (Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde og Helse Stavanger) som alle jobber med og har kompetanse på traumebehandling, skriver helseforetaket. Eksempler på behandlingsformer er EMDR og traumefokusert kognitiv terapi. De faglig ansvarlige peker ikke på behov for å kjøpe behandlingskapasitet utenfor helseregionen. Fagdirektør i Helse Vest sier traumepasienter i regionen får et forsvarlig tilbud i regi av helseforetakene. I regi av RVTS/NKVTS har også ledere og behandlere vært gjennom et omfattende kompetanseprogram for behandling med evidensbaserte terapiformer for PTSD. Helse Midt: I lokale helseforetak og gjennom Regional enhet for traumebehandling (REFT) har pasienter i Midt-Norge et kvalitativt godt behandlingstilbud. Det gis tilbud både poliklinisk og som døgnbehandling. For pasienter ved Helse Midt tilbys traumebehandling ved REFT ved Nidaros DPS, St. Olavs. Helse Nord: Helse Nord RHF har traumetilbud i våre fire sykehusforetak og gjennom avtale med Viken senter i Bardu. Tilbudet ved Viken senter har mye til felles med tilbudet på Modum Bad. Avtalen vi har med Modum bad gjelder en annen pasientgruppe – spiseforstyrrelse for barn og unge.

Helse Vest skriver i en e-post til NRK at deres fire helseforetak jobber med og har kompetanse på traumebehandling. Eksempler på behandlingsformer er EMDR og traumefokusert kognitiv terapi.

Fagdirektøren i Helse Vest sier traumepasienter i regionen får et forsvarlig tilbud i regi av helseforetakene.

– Dersom pasienter ønsker behandling ved Modum Bad i tråd med ordningen Fritt behandlingsvalg og ikke får et slikt tilbud, vil pasienten likevel tilbys et forsvarlig behandlingstilbud i egen helseregion. Ola Jøsendal, assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF.

Traumepasienter fra Nord-Norge får tilbud ved ordinære psykiatriske poliklinikker ved sykehusene, spesialiserte døgnenheter, samt at helseforetaket har en egen avtale med Viken senter i Bardu i Troms.

– Hver region har ansvar for å skaffe et godt behandlingstilbud i pasienter i sitt område. Det har Helse Nord gjort, og det har Helse Sør-Øst gjort. Jon Tomas Finnsson, avdelingsdirektør for Helsefagavdelingen

– Det er en vits

Legene NRK snakker med, er provoserte.

De mener mennesker med svært vonde opplevelser ikke får god nok behandling.

Psykologspesialist Arne Blindheim ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen, er langt på vei enig med sin kollega i Høyanger.

OPPGITT: Arne Blindheim har 25 års erfaring med traumepasienter. Foto: Senter for Krisepsykologi

At Helseregionene har forsvarlige tilbud innenfor eget område, mener han er helt feil.

– Jeg har 25 års erfaring med personer som har vokst opp med vold, overgrep og omsorgssvikt. Generelt sett kan jeg si at de får for lite hjelp. De trenger hjelp over mange år. Tilbudet blir altfor lite og altfor dårlig.

Blindheim peker på lav kompetanse, dårlig tid og sprengt kapasitet.

– Om du har en kreftdiagnose vil det stå et stjernelag klart for deg. Det samme gjelder ikke traumepasienter. Det er en vits. Dette er mennesker som lider hele døgnet.

Kai Brynjar Hagen har jobbet med klinisk medisin i Bodø og Nordland i flere tiår. – Det er svært lange ventetider, og noen steder avslag. Enkelte steder er det også et veldig enkelt tilbud.

– Beklagelig

Kai Brynjar Hagen har mange år med klinisk medisinsk erfaring. Nå er han fengselslege og rådgivende overlege i NAV.

– Vi har alltid ansett Modum for å være selve senteret for vitenskap og praktisk behandling. Men for oss i Nord-Norge har det lenge vært uaktuelt å henvise dit fordi pasientene ikke kommer inn. Det er veldig beklagelig at det er så mange pasienter som ikke får behandlingen de trenger.

Ifølge Helse Nord er tilbudet til traumepasienter i landsdelen godt nok. Hagens erfaring er at dette ikke stemmer.

– Jeg kan finne mange konkrete eksempler på at folk ikke har fått tilbud eller at tilbudet har vært for dårlig.

Modum Bad behandler flere forskjellige psykiske lidelser, og har rundt 100 pasientplasser i dag. I 1857 åpnet kurbadet St. Olafs Bad på Modum. 100 år etter ble Modum Bads Nervesanatorium offisielt åpnet.

Ønsker venteliste

Kommuneoverlege Kristine Brix Longfellow sier helseforetakene mangler kompetanse på komplekse traumer. Legen er uenig i at helseforetakene lokalt kan tilby traumebehandling som er omfattende nok.

For Longfellows pasient var det første oppholdet ved Modum Bad avgjørende.

Pasienten følte at hun ble møtt av noen som forstod henne, klarte å diagnostisere henne og møte henne på rett måte.

Longfellow har, etter mange avslag på behandling på vegne av sin pasient, bedt om å få pasienten inn på venteliste. Også det med påfølgende avslag.

– Om min pasient får vite at hun får komme inn frem i tid, vil bare dét hjelpe.