Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi måtte kaste nesten 100 doser i går, men det er vesentlig færre enn forventet, opplyser helsesykepleier Karin Snøve Wiik i Bodø kommune til NRK.

For det kunne gått enda verre i Bodø, enn det det til slutt gjorde.

For en uke siden skrev NRK at kommunen jobbet på spreng for å få tak i villige armer til 350 doser som snart ikke kunne brukes lenger.

Hastverket skyldtes at kommunen ikke fikk med seg en viktig beskjed fra FHI.

At Moderna-vaksinen blir levert nedfrosset – og kan lagres i syv måneder, fikk ikke Bodø kommune med seg. De har lagret alle dosene i kjøleskap, og dermed hadde dosene også betydelig kortere holdbarhet.

– Det er vi som har gjort en feil. Det kan skje, og det er den første feilen som har skjedd i denne perioden, sa Tord Berthinussen, kommunikasjonssjef i Bodø kommune.

Feilen førte altså til at kommunen i går destruerte nesten 100 doser.

Men klokka fortsetter å gå. Og 30. september er en ny avgjørende dato. Forrige uke opplyste kommunen at 3.600 vaksinedoser må brukes innen 30. september.

Bærum må kaste 4.500 doser

Men det er ikke bare i Bodø at det kastes vaksinedoser. Det samme skjer i Bærum. Her har kommunen riktignok ikke gjort noe feil, ettersom de har fått Moderna-dosene i tint tilstand.

I morgen går fristen ut for 4.500 doser, og per nå ser det ut som at samtlige blir destruert.

– Det er jo en litt absurd situasjon all den tid vaksinetilgangen har vært det store spørsmålet gjennom de siste månedene, sier kommunalsjef for helse, Grete Syrdal til NRK.

Syrdal forteller at kommunen har jobbet hardt for å begrense svinnet.

– Vi ser særlig at det er i aldersgruppen 25–39 år at vi ikke får tak i alle vi ønsker.

Hun forteller også at Bærum kommune har vært i dialog med FHI om situasjonen.

– Vi spurte blant annet om vi ikke kunne gi en tredje dose til de eldste blant oss, men det ønsket ikke FHI at vi gjorde, så de ba oss om destruere vaksinene.

Syrdal understreker at Bærum tross alt har kommet langt i vaksineringen.

– Vi har en vaksineoppslutning på 91,6 prosent. Men det er klart vi skulle hatt enda flere inn.

Bergen kan måtte kaste 12.000 doser

Også i Bergen kan det gå mot kasting av en rekke vaksinedoser. 23. september går mellom 12.000 og 14.000 doser av Moderna-vaksinen ut på dato.

– Det er trist at vi må kaste vaksinedoser, og vi gjør ikke dette med lett hjerte. Samtidig er det viktig å understreke at vi følger rådene fra FHI, og vi er selvsagt strenge på å overholde utløpsdatoen på vaksinene.

Det sier Elisabeth Engelsen, leder for vaksineprosjektet i Bergen kommune.

I Bergen kan det gå mot kasting av 12-14.000 vaksinedoser. Her fra vaksinering i Bergenshallen. Foto: Mette Anthun / NRK

I uke 34 fikk kommunen 41.400 vaksinedoser. Og kommunen valgte å legge i overkant av 29.000 doser på kjøl, klar til bruk. 12.000 av dem var beregnet at ville bli brukt til å vaksinere studenter som hadde mottatt første dose i hjemkommunen.

– Det viste seg at flesteparten av studentene var vaksinert med både dose én og to i hjemkommunene sine, sier Engelsen.

Den store leveransen skulle også bidra til å dekke vaksinasjonen av dem som ventet på andre dose. I tillegg hadde kommunen håpet at flere i aldersgruppen 25–39 skulle registrere seg.

– Vi har hatt kombinasjoner av drop-in og timetildeling, men i begge tilfeller har vi sett et større frafall enn vi skulle ønske, sier hun

Samme situasjon i mange kommuner

VG skrev forrige uke at situasjonen er den samme for veldig mange kommuner rundt i landet.

I blant annet Asker, Lillestrøm og Drammen har de tusenvis av vaksinedoser som går ut de nærmeste dagene.

Knut Jønsrud, leder av vaksineforsyningen ved FHI, fortalte til NRK forrige uke at de er klar over problemet.

– Vi har fått melding om også andre kommuner som ser at de kan få problemer med å få satt alle doser de har mottatt. Vi jobber med kommunene både med å kartlegge og sikre at mest mulig doser blir brukt.