Mobildekningen tilbake i Lofoten

– Nå har det gått fremover, så nå er alle basestasjoner bortsett fra to i Flakstad oppe og går igjen.

Det forteller dekningssjef i Telenor, Bjørn Amundsen. Han sier at det jobbes det også med å få på plass de to siste.

Mandag ettermiddag mistet innbyggerne i Moskenes, Flakstad, Værøy og Røst mobildekningen da en av Telenors sjøkabler ble kuttet i to.

Slitt med dårlig vær

Dermed har ikke innbyggerne i de fire kommunene i Lofoten ikke hatt tilgang på internett, eller dekning på verken mobil- eller fasttelefon, de siste to døgnene.

– Vi hadde et håp om at vi skulle klare å rette opp i feilen tirsdag kveld, men det lyktes vi ikke med av flere årsaker, som blant annet været, forklarer Amundsen.

FORNØYD: Bjørn Amundsen, dekningssjef i Telenor. Foto: Andreas Sundby / NRK

Men etter det han beskriver som hardt arbeid, er dekningen tilbake de fleste steder i Lofoten onsdag ettermiddag.

– Vi har jobbet iherdig med å få på plass en nødløsning, og et samarbeid med Lofotkraft er årsaken til at folk nå har dekning igjen, forteller Amundsen.

Midlertidig løsning

Dekningen var tilbake rundt klokken 15 onsdag ettermiddag, og Amundsen er strålende fornøyd.

– Dette er en formidabel bedring av situasjonen, så nå kan jeg endelig puste lettet ut, forklarer han til NRK.

Han forklarer at situasjonen har vært krevende både for kundene og for Telenor.

Svært uheldig situasjon

– Dette er ikke moro for noen, særlig ikke i julen. Men det har vært hindringer i arbeidet med å få på plass løsninger, og da blir det dessverre sånn.

Amundsen forklarer at løsningen er midlertidig, og det beste man kan få til på så kort tid.

– Løsningen er så enkel som den kan få bli. Det vi har gjort er å koble oss inn på en fiberkabel som Lofotkraft har, og tatt det som er mulig å ta av kapasiteten som var ledig, og det gjør at ca 95% av kundene har dekning igjen.

Han håper løsningen vil holde frem til kabelen kan skiftes helt ut.