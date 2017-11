Mistet datteren: – Minnene er så utrolig viktige for sorgprosessen videre

NRK fortalte torsdag om Kristoffer André Pedersen og Sunniva Emilie Pedersen som mistet datteren Saga Eleah under fødselen i mars i år. Foreldreparet har startet en innsamling for en kjøleseng, slik at flere skal få tilbringe mest mulig tid med sitt nyfødte barn, før de må ta farvel.

Hvert år opplever om lag 200 norske kvinner at barnet deres dør mot slutten av svangerskapet.

Det unge paret fra Breivik i Bodø har så langt samlet inn over 140.000 kroner til spesialsenger til formålet.

Kine Rydningen Schart i Landsforeningen for uventet barnedød synes de to foreldrenes engasjement er fantastisk. Foto: Privat

– En kjøleseng vil bidra til at foreldre som opplever å få et dødfødt barn får muligheten til å skape disse minnene som er utrolig viktige for sorgprosessen videre, sier Kine Rydningen Schart i Landsforeningen for uventet barnedød.

Schart har selv opplevd å miste et barn. I 2008 mistet hun selv datteren som bare var 14 dager gammel.

– Det å snakke om det, den sosiale støtten og nettverket man har rundt seg svært viktig, sier hun.

Om dødfødsler: Ekspandér faktaboks En dødfødsel er definert som fødsel av et barn som ikke viser livstegn fra og med svangerskapsuke 22.

Dersom barnet fødes dødt før dette, kalles det senabort.

De fleste dødfødsler skjer i siste tredel av svangerskapet, før fødselen starter.

En dødfødsel kan ramme hvem som helst, og man vet ennå lite om hvorfor tilsynelatende friske barn dør i mors liv.

Ca halvparten av barn som er dødfødte er veksthemmet og/eller har vært syke.

I ca 25 prosent av dødfødslene i Norge finner man ingen årsak til dødsfallet.

Flere gutter enn jenter fødes døde

Hvert år opplever 200 norske kvinner at barnet deres dør mot slutten av svangerskapet. Kilde: Landsforeningen Uventet barnedød/WHO

– Gir jordmødre noe å tilby foreldrene

Å miste et barn innebærer ofte stor sorg og skrekk, det kan ta tid å nærme seg barnet, mener jordmorstudent Karin Henley Listermar.

– Det gir en helt annen mulighet til å nærme seg barnet sitt. Det trenger ikke være slik at man tar barnet fra dem, sier hun.

Hun har selv forsket på kjølesenger til bruk ved dødfødsler og har analysert funn fra samtlige jordmødre i Sverige som har tatt den i bruk og svarene fra undersøkelsen er positive.

– Det sterkeste var at jordmødrene faktisk opplevde en stor verdighet i å bruke den. Jordmødrene så på det som en lettelse for å ha noe å tilby foreldrene. Det kan være tungt som jordmor å skulle ta hånd om disse familiene, sier hun.

Gjør det enklere å tilbringe tid med barnet

Kristoffer og Sunniva er blant dem som gjerne skulle hatt mer tid med barnet. Rett etter fødselen hadde de henne hos seg i halvannen time.

– Hun så ut som hun sov og så veldig fredelig ut. Vi hadde henne sammen med oss ei stund og det var egentlig ei fin stund, men så måtte hun sendes til kjøla. Det var helt forferdelig å sende datteren sin dit, forteller mor Sunniva Emilie.

I løpet av de tre neste dagene var de sammen med henne flere ganger, men bare i én time om gangen, før hun møtte tilbake til kjøla.

En kjøleseng vil gjøre det enklere for foreldre som Kristoffer og Sunniva, og deres pårørende å tilbringe tid sammen med barnet, tror fylkesleder Nordland Kine Rydningen Schart i Foreningen for uventet barnedød.

– Først og fremst vil jeg si at det er et fantastisk engasjement de to foreldrene har satt i gang. Det viser det hvor mye støtte man kan få ute når man viser hva man er engasjert i selv, sier hun og legger til:

– Så gir det også andre i nær familie og omkrets muligheten til å hilse på barnet, sier hun.