Mister hele vårsesongen – erstatteren må være på plass før midnatt

Klokken tikker fort mot midnatt i Bodø.

Det som egentlig ble en eventyrlig sesongstart med en 2-0-seier over regjerende seriemester Rosenborg på søndag kveld, hadde en kraftig bismak.

For etter en halvtime falt midtbanegeneral Patrick Berg til bakken og slo skulderen ut av ledd. Dermed måtte han sette seg på benken – og der blir han sittende, sannsynligvis frem til sommeren.

– Vi vet at han blir operert. Det betyr at vårsesongen sannsynligvis har gått for hans del, dessverre, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til NRK tirsdag.

– Ekstremt god

For Bodø/Glimt er det usedvanlig dårlig nytt. Patrick Berg var mannen de skulle bygge laget rundt. Det var han som skulle styre laget fra sin sentrale midtbaneposisjon.

– Han har vært veldig god i hele sesongoppkjøringen. Han har holdt et høyt nivå, og mot Rosenborg var han ekstremt god fram til han ble skadet. Det er veldig trist for ham, og et stort tap for hele laget.

NRK snakket med Kjetil Knutsen like før klokken 19.00, da hadde klubben fortsatt ikke funnet en erstatter til Berg.

SKUFFELSE: Bodø/Glimt jubler over 2-0, mens frustrerte RBK-spillere ser på. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

– Må snu alle steiner

Men det bør de. Ifølge Knutsen er Glimt ekstremt sårbare uten Patrick Berg.

– Vi jobber med å få inn noe nytt, og vi må snu alle steiner, sier Knutsen, som anslår at det er femti prosent sjanse for at det kommer en ny spiller inn før overgangsmarkedet stenger ved midnatt.

– Vi jobber i et marked som er vanskelig med den lille tiden vi har. Når klokken blir 12 skal vi i hvert fall vite at vi har gjort det vi kan, fortsetter han.

Patrick Berg selv trøster seg med at laget klarte seg bra, også uten ham på banen.

– Det var veldig kjipt å bli skadet, det var ikke den starten jeg hadde håpet på. Men heldigvis leverte laget en god prestasjon.

– Hva tenker du om at klubben jobber med å finne en erstatter for deg?

– Det er helt naturlig at de prøver å hente inn noen nye, nå som jeg blir ute en stund. Det ser jeg ikke negativt på. Jeg er trygg på mine egne evner og regner med å komme inn på laget når jeg er tilbake igjen.