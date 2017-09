Mistenkt for ruskjøring med båt

I Sandnessjøen tok en 30 ft. Cabincruiser inn vann etter en grunnstøtning, like etter klokka syv i morges. To menn i alderen 20 til 30 år er mistenkt for ruskjøring, melder politiet. Hurtigruta og ambulansebåt bisto i arbeidet. Båten er slept inn til land.