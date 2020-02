Mistanke om koronasmitte: Flere satt i hjemmekarantene

Saken oppdateres.

– Vedkommende i Mo i Rana har vært på reise i områder med smitte, sier kommuneoverlege i Rana, Frode Berg til NRK.

Personen er bosatt i Rana og har reist i et av områdene Folkehelseinstituttet definerer som områder med høy risiko for smitte av koronavirus.

Personen ble testet i går, og er bedt om å holde seg hjemme.

– Vi venter på svar på prøvene. Fastlegen og pasienten har blitt enig om at personen holder seg hjemme isolert inntil vi får svar på prøven.

Det er uklart hvor mange personer vedkommende har vært i kontakt med etter reisen.

– Smitteoppsporing er noe vi starter med først etter at vi får bekreftet av noen er syke, sier Berg.

Antall personer i korona-karantene i Norge Ekspandér faktaboks Troms: Én kvinne i Tromsø

Nordland: En person i Mo i Rana

Vestfold og Telemark: Tre personer i Horten

Innlandet: Fem personer i Elverum

Rogaland: To husstander i Sauda

Østlandet: To personer i Oslo (Nordstrand) (Per 27.02)

Smittervernoverlegen i Bodø svarer på spørsmål fra seerne:

Smittervernoverlegen Kai Brynjar Hagen i Bodø svarer på spørsmål fra seerne i videoen.

Har kjent på symptomer

I Oslo sitter ytterligere to personer i karantene, melder Vårt Oslo. Paret ferierte i Milano nylig, og sitter i karantene på Nordstrand på grunn av mistanke om koronasmitte.



Paret skal ha kjent på symptomer noen dager etter at de kom tilbake fra ferien, da hadde Italia fortsatt ikke fått status som rød sone.



Paret og deres barn er friske nå, men har fått beskjed om å holde seg hjemme.

Og i Sauda er tre husstander satt i karantene som følge av mistanke om virussmitte.

Det ble først meldt at fire husstander er satt i karantene. Men nå er isoleringen opphevet for en av husstandene. Årsaken er at de første prøvene ikke viste noe tegn til koronasmitte.

Fakta om covid-19 Ekspandér faktaboks * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen. * På Fastlands-Kina var det inntil fredag registrert over 75.000 smittede, hvorav 2.236 personer er døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen. * Også Hongkong, Taiwan, Filippinene, Japan, Frankrike, Iran og Sør-Korea har hatt dødsfall som følge av viruset. * I tillegg til Kina er viruset påvist i nærmere 30 andre land, blant dem Thailand, Australia, Tyskland, USA, Canada, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige, Egypt, Iran og Israel. Over 600 personer ble smittet på cruiseskipet Diamond Princess. To smittede passasjerer har dødd etter de ble tatt av skipet. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke, og samlet sett er dødsraten på 2,3 prosent, ifølge en stor kinesisk studie. * WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. (Kilder: AP, AFP, DPA, Store norske leksikon, NTB)

Fem personer i karantene i Elverum

Onsdag kveld meldte lokalavisa Østlendingen at fem personer sitter i hjemmeisolat etter å ha vært i Italia.

Familien er testet for koronaviruset, og kommuneoverlege Knut Skulberg sier at svaret på testene vil komme i løpet av få dager.

Også tre av lærerne ved Horten videregående skole er i korona-karantene etter at de kom hjem fra en studietur i Nord-Italia, melder Gjengangeren.

– Ingen av dem er syke. De er blitt bedt om å holde seg hjemme som et sikkerhetstiltak, sier rektor Gisle Birkeland. Lærerne har ikke vært på skolen etter at de kom hjem fra Italia. De er foreløpig ikke testet for koronasmitte.

Hvem bør teste seg for korona-viruset? Ekspandér faktaboks Det anbefales ikke testing av friske personer som returnerer fra Wuhan by eller Kina generelt, ifølge Folkehelseinstituttet. Følgende personer bør testes for korona-virus: Personer som de siste 14 dager før symptomstart har oppholdt seg i Hubei-provinsen, inkludert Wuhan by i Kina. ELLER: Personer som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist korona-virus,

og i tillegg har: akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig.

ELLER Over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals. Med «nærkontakt» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med korona-virus,

ELLER har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus

har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus ELLER har hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har korona-viruset.

Første tilfelle i Norge

Cruiseskipet «Saga Sapphire» skulle egentlig legge til kai i Tromsø torsdag formiddag, men snur og går videre nordover på grunn av koronafrykt.

Maritim direktør i Tromsø havn, Knut-Ivar Bendiksen sier til Nordlys at det er kapteinen som har tatt beslutningen.

I går kveld opplyste Folkehelseinstituttet at Norge hadde fått sitt første tilfelle av koronasmitte. Kvinnen bor i Tromsø.

Kvinnen i Tromsø har vært i karantene siden hun kom til Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet kom kvinnen til Norge sist helg. Svaret på prøven kom i dag.

Ikke overrasket

Under Helsedirektoratets pressekonferanse om koronasmitte torsdag, sa helsedirektør Bjørn Guldvog at han det ikke var uventet at vi fikk et bekreftet tilfelle av koronasmitte i går.

– Vi må være forberedt på at det kan komme flere tilfeller til Norge når viruset er påvist i så mange europeiske land, sier helsedirektøren.

Guldvog sier de viktigste tiltakene vi kan gjøre er å vaske hendene ofte.

– Vi må passe på at vi har gode hostevaner, ikke host ut i rommet. Og så må man ta kontakt med legevakt eller fastlege på telefon ved mistanke om smitte, ikke møt opp fysisk.

En del av arbeidet er også å spore opp de som har hatt kontakt med smittede folk.

– Dette er de viktigste og beste tiltakene for å holde smittetrykket nede.

Helsedirektoratet planlegger nå for en mulig situasjon med mange smittede samtidig.

– Vi vil bremse spredningen slik at epidemien spres over en lenger periode og at færrest mulig blir smittet. Det er for å unngå at mange blir syke, og for at de som er syke får best mulig behandling og oppfølging, sier Guldvog.

Helseministeren venter et større utbrudd

Helseminister Bent Høie sa til NRK at meldingen om den smittede i Tromsø ikke kom overraskende.

– Dette er jo som forventet og som vi har sagt over lengre tid; at vi vil få personer som er smittet i Norge.

Høie sier man regner med at det vil komme et større utbrudd i Norge, nå som viruset brer seg utenfor Kina.

– Norge må være forberedt på at vi får flere smittede, og at vi får den samme utviklingen som vi ser i Italia nå.

Fram til tirsdag var det tatt 100 prøver av nordmenn for covid-19 uten at viruset var påvist.

Tidligere onsdag ble det kjent at en nordmann som studerer i Italia er innlagt på sykehus med koronasmitte.