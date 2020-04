De gikk vitenskapelig til verks da de ville finne en metode for å fjerne lakselusa fra laksen, Havforskningsinstituttet i samarbeid med Universitetet i Melbourne.

– Oppdrettsnæringa ba oss gjøre forsøk med UVC-lys for å fjerne lusa fra oppdrettslaksen, forteller forsker Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet.

Lus er at av de store problemene for oppdrettsnæringa som har gode erfaringer med å sterilisere vann med UVC-lys, og hadde observert at lyset også gjorde skade på de små luseeggene.

Fakta om UVC-stråler Ekspandér faktaboks UVC-ståler finner vi blant de UV-strålene som sola sender ut.

Vi her på jorda utsettes ikke for disse strålene naturlig da de ikke greier å trenge igjennom atmosfæren.

UVC-stråler brukes vanligvis til renseanlegg for vann og har også vist seg sterilisenrende på

for eksempel egg fra mygg.



Ble overrasket

Forskere fra de to forskermiljøene klatret opp i laksemerdene og plukket med seg eggstrenger fra moderlus og fraktet inn i laboratoriet.

Forsker Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet Foto: Havforskningsinstituttet

Her utsatte de eggene for forskjellige doser UVC-lys inntil de fant riktig dose som skadet larvene såpass at de ikke greide å utvikle seg til lus.

Dette fungerte veldig bra. Så langt var forsøket en suksess.

Neste steg var å ta laks som hadde lus på seg inn i laboratoriet og utsette den for den samme mengde UVC-stråler som eggene hadde blitt utsatt for.

Da kom den store overraskelsen.

Laksen ble også skadet.

Huden og skjellene ble nærmest solbrent samtidig som den hadde fått tydelige øyeskader.

I tillegg prøve laksen å gni seg mot bunnen og oppførte seg som om den var irritert.

Suksessen var plutselig gjort om til fiasko.

Et kar med laks og lus som blir bestrålt med UVC-lys. Foto: Luke Barrett / Universitetet i Melbourne

Tok knekken på laksen i stedet for lusa

– Vi trodde vi hadde funnet en god metode for å bli kvitt lakselusa, men vi tok knekken på laksen i stedet, eller rettere sagt skadet den, sier Oppedal.

– Det overrasket oss at de sårbare eggene tålte mer UVC-lys enn laksen.

Havforskningsinstituttet har nå stanset forsøket med UVC-lys for å bekjempe lakselusa men tar gjerne imot nye ideer til nye forsøk.

En annen metode som ofte brukes for å fjerne lakselus, nemlig varmt vann, har heller ikke vist seg å være uproblematisk.

Kampen fortsetter

Kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen ved oppdrettsselskapet Nordlaks i Vesterålen sier i en kommentar til NRK at det er satt i gang er rekke initiativ for å løse utfordringa med lakselus.

– Forsøket til Havforskningsinstituttet er ett eksempel på innsatsen for å finne metoder for å bekjempe lusa.

– Når det forskes så bredt som nå vil noen forsøk nødvendigvis mislykkes, men kampen for å finne en metode å bekjempe lusa fortsetter for fullt.