Minst 60 elever mistenkes for narkotikakriminalitet i Bodø

– Høsten 2017 fikk vi flere bekymringsmeldinger knyttet til salg av narkotika blant elever. Da vi gikk dypere inn i problematikken oppdaget vi at utfordringene er større enn først antatt, forteller krimsjef i Bodø, Knut Waldemar Solli i en pressemelding.

Politiet i Bodø valgte derfor å gjøre ungdomskriminalitet til et prioritert satsingsområde i 2018. Satsingsområdet internt i politiet gikk under navnet «OP3L».

– Et voksende problem

– Konklusjonen av de innledende undersøkelsene var at Bodø videregående skole hadde et voksende problem med bruk og omsetning av narkotika, i tillegg til narkotikarelatert kriminalitet blant flere elever, sier Solli.

Knut Waldemar Solli, krimsjef ved politiet i Bodø. Foto: Trine Jasmine Aaseth / NRK

Så langt i år har politiet opprettet 85 straffesaker mot til sammen 36 personer. Dette er personer politiet mener knyttes til salg eller bruk av narkotika ved Bodø videregående skole. Majoriteten av disse er elever.

– Målet til politiet har ikke vært å opprette flest mulig straffesaker, men å finne et riktig forebyggende tiltak for den enkelte, sier Solli.

– Terskelen for grov vold er lav

Politiet ser med bekymring på utviklingen i ungdomsmiljøene i byen.

– Vi har informasjon som tilsier at grupperinger er i konflikt med hverandre, og at dette kan relateres til narkotikaomsetning. Mellom disse grupperingene er terskelen for grov vold og trusler lav, og det er også uttalt fra enkelte, at man har et ønske om at miljøet skal bli tøffere. Dette mener vi er svært bekymringsfullt, forteller krimsjefen i Bodø.

Solli presiserer at lovbruddene kun gjelder et mindretall av skolens elever.

– Bodø videregående skole er landets fjerde største med cirka 1400 elever. Men likevel er minst 60 navngitte elever et betydelig tall, sier han til NRK.

