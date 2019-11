Mandag er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Tysfjord for å offisielt avduke en kontroversiell minnestein – 20 år etter at den ble satt opp.

NRK sender direkte fra avdukingen i en egen nettsending klokken 13:15.

Siden 1999 har bautasteinen i Musken i Tysfjord stått til minne om og som en takk til samiske flyktningloser under andre verdenskrig.

Men steinen har enda ikke blitt offisielt avduket fra staten, noe som har blitt kritisert av losenes etterkommere.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal avduke steinen, mandag. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Disse menneskene hjalp 2500–3000 flyktninger fra tyskokkuperte Norge til nøytrale Sverige, og statsråd Bakke Jensen sier at markeringen er vel fortjent.

– Dette er noe som er lite omtalt, men et veldig viktig stykke historie fra andre verdenskrig. Det er en stor og viktig hendelse, og jeg kjenner på stolthet og ærefrykt som får lov til å være med på dette her.

Den kjente grenselosen Peder Knutsen (t.v.) sammen med en gjeng som skal flykter til Sverige. Knudsen kal ha lost mellom 300 og 400 flyktninger i sikkerhet. Bildet tilhører Hamarøy krigsminnemuseum og er tatt i 26. august 1944 mellom Hellemobotn og svenskegrensa. Foto: Hamarøy krigsmuseum

Utsatt for rasisme

Ifølge forsvarsministeren fikk samene som gjorde denne viktige innsatsen aldri anerkjennelsen de fortjente.

– Historien etter andre verdenskrig ikke har gitt disse menneskene hverken anerkjennelse eller respekt, sier han og fortsetter:

– Det er noen rapporter fra norske embetsfolk som ikke gir dem noen ting. Det er en vanskelig og vond historie som er preget av stivelser som har klare rasistiske trekk. Det skal vi nå prøve å rette opp i.

Under avdukingen vil det rettes fokus mot fremskritt verdenssamfunnet har tatt, og hvordan dette har påvirket Norge.

– Jeg vil peke på at vi har etablert FN, Verdensbanken, og blitt enige om menneskerettigheter. Noe så enkelt som at hvert individ har en egen verdi. Det må vi løfte fram i dag, for der har vi trødd feil før.

Minnebautaen ble reist av Kongeriket Norge i 1999, men ble aldri offisielt avduket av noen fra staten, før nå. Foto: Keit Solstrøm

Fortiet om fortiden

For selv om samer kjempet mot tyskerne og hjalp nordmenn med å flykte over grensen, opplevde mange av dem at innsatsen deres ble bagatellisert da freden kom.

– Det var en del av fornorskningspolitikken som man drev etter krigen og helt fram til 70-tallet. Fortellingen om det samiske bidraget ble framstilt negativt. Det var en nedvurdering av den samiske innsatsen som ikke stemmer med virkeligheten, sa Kristin Bolgård i Kulturrådet om saken tilbake i 2014.