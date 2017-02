Minimåneformørkelse natt til lørdag

– Månen beveger seg inn i skyggen fra jorden og blir formørket, men månen beveger seg bare gjennom den ytre delen av skyggen, og vi får derfor en minimåneformørkelse, sier astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Måneformørkelser varer ofte mye lenger enn solformørkelser. Halvskyggeformørkelsen begynner fredag kveld klokken 23.34 norsk tid og slutter først klokken 03.53 lørdag morgen.

Sett fra månens overflate, når formørkelsen er på sitt største, er nesten halve solskiven dekket av jorden. Vi ser nattsiden av jorden omgitt av en tynn, rød ring – jordens atmosfære. Foto: Sannes & Ødegaard

Men i mye av denne perioden vil formørkelsen være for svak til at vi merker den i særlig grad. Formørkelsen er størst klokka 01.45 norsk tid, og det er spesielt rundt dette tidspunktet vi bør gå ut for å oppleve fenomenet.

– Disse tidene gjelder for hele landet, sier Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Demper fullmånelyset

– Formørkelsen vi får oppleve til helgen blir ikke så veldig spektakulær. Likevel kan vi merke at det intense fullmånelyset blir dempet, legger han til.

Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard Foto: Privat

Det er spesielt den ene siden av måneskiven – den som er nærmest sentrum av jordskyggen – som blir merkbart mørkere enn normalt og også mørkere enn den andre siden av skiven.

– Denne halvskyggeformørkelsen vil bli mørkere og mer synlig enn andre tilsvarende formørkelser siden månen trenger langt inn i halvskyggen fra jorden.

Under måneformørkelser beveger månen seg inn i jordskyggen, og sett fra månens overflate er det derfor snakk om en solformørkelse.

– På samme måte som vi for eksempel så Venus skli over solskiven under Venus-passasjene i 2004 og 2012, ville vi fra månen sett vår egen klode skli over solskiven. Vi har med andre ord mye å se fram til om bare et tiår, sier Knut Jørgen Røed Ødegaard.