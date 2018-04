Millionsmell for kommune i retten - Sensasjonelt dyrt

Det var etter at kommunen la ut et anbud på å bygge omsorgsboliger og et helsehus, at konflikten oppsto. To entreprenørselskaper, Contractor Bygg AS og Entrepretor AS, gikk til sak fordi de mente Herøy kommune har brutt reglene om offentlig anskaffelser i forbindelse med bygging av det nye helsehuset. Dette har retten nå slått fast.

Sensasjonelt dyrt

Ifølge Helgelands Blad har Alstahaug tingrett felt en knusende dom i den såkalte Herøy-saka som omhandler det nye helsehuset.

– Kommunen får en saftig smekk, dersom det ikke blir anket. Da må kommunen betale over åtte millioner kroner i bot for ikke å følge anbudsreglementet, sier redaktør Morten Hofstad og legger til:

– I denne summen ligger et sensasjonelt stort overtredelsesgebyr på nesten 6 millioner kroner, pluss saksomkostninger og erstatning til saksøkerne, sier Hofstad.

Interessant for mange

– Det som er ganske grundig dokumentert i dommen er at de som til slutt fikk oppdraget viste seg å være inhabil. Dommen sier grovt inhabil, og det er en lang rekke momenter som bygger opp om nettopp den konklusjonen, sier redaktør Morten Hofstad i Helgelands Blad som vurderer det slik at saksøkerne har fått gjennomslag for alle de de moment de la fram i retten.

Ifølge redaktøren er dommen interessant for hele kommunesektoren:

– Det har vært observatører som har fulgt hovedforhandlingen og som sa at dette er noe hele den norske kommunesektoren følger med på. Dette setter noen prinsipper rundt ryddighet omkring anbudsprosesser.

Er uenig

– Vi er helt uenige i dommen. Det sier ordfører i Herøy, Arnt Frode Jensen, i en kort kommentar til NRK. Advokat Thomas Angel representerer kommunen, han sier de nå skal gå gjennom dommen:

– Vi er uenig i dommen, og nå vil vi bruke tid på å gå gjennom den.

Tilfreds

– I all hovedsak er vi tilfreds med både rettens begrunnelse og resultatet i dommen. Vi vil bruke de nærmeste dagene til å gå gjennom detaljene, sier advokat Anders Lorvik Navjord som representerer Contractor Bygg og legger til:

– Det som er min klients primære anliggende nå er at lokalsamfunnet på Herøy kan komme seg videre.

–Har dette vært en vanskelig sak for din klient som bor i kommunen?

– Dette er en sak som har vært opprivende og som har generert et stort engasjement lokalt, hvor ikke alt har vært like positivt. For min klient har dette vært en sak som har vært preget av en del motstridende hensyn. Det sier seg selv at det å gå til sak mot egen kommune er ikke noe man gjør basert på lettvinte vurdering, sier advokat Anders Lorvik Navjord.

Sterk kritikk mot kommunen

Advokat Karle Anders Øvereng fører saken for det andre entreprenørselskapet, EntrepreTor AS og sier han foreløpig kun har fått gått gjennom dommen helt overfladisk:

– Dommen er ikke i gjennomgått i sammen med min klient EntrepreTor AS. Rent umiddelbart fremstår det som at saksøkerne i all hovedsak har vunnet fram med sine anførsler og argumentasjon. Det registreres også at det i dommens premisser fremkommer til dels meget sterk kritikk av kommunen, skriver han i en e-post til NRK Nordland.