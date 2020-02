Klimakrisa kan ta liv - førstegangstjenesten skal gi opplæring i å håndtere konsekvensene av klimaendringene.

Klimaendringene er her, og konsekvensene er allerede merkbare. Ekstremvær skaper utfordringer på alle nivåer i samfunnet, ikke minst i lokalmiljøene. Plutselige uforutsette hendelser kan lamme lokalmiljøer, og i verste fall ramme liv og helse. Undersøkelser viser at det norske folk ikke er godt nok rustet til å håndtere disse konsekvensene. Vi mangler den grunnleggende forståelsen for viktigheten av egenberedskap, og den praktiske erfaringen. Miljøpartiet De Grønne mener at Forsvaret sitt samfunnsoppdrag tilsier at den nødvendige opplæringen bør gis til alle som er inne til førstegangstjeneste.

• Førstegangstjenesten skal gi forståelse av viktigheten av egenberedskap, og motivere soldatene til å ta eget samfunnsansvar ifht beredskap

• Førstegangstjenesten skal gi grunnleggende opplæring og trening i praktiske ferdigheter som vil være nødvendig for å håndtere konsekvenser av klimaendringene

Bakgrunn:

Klimaendringene er her, og konsekvensene er allerede merkbare og skaper utfordringer ifht lokal samfunns sikkerhet og beredskap.

Vi vil rammes av kraftigere nedbør, flere og større regnflommer, stigende havnivå og flere jord-, flom- og sørpeskred. Den kraftige nedbøren blir også kraftigere.

2019 var preget av mye ekstremvær med lange tørkeperioder om sommeren, store snømengder om vinteren og nedbør som forårsaket flom. Den varmeste tropenatt noensinne, ble målt på Kvaløya i Troms. Vi hadde storm, skybrudd, nedbørsrekord, jord- og snøras. Liv gikk tapt og flere stiller seg spørsmålet om vi som samfunn og enkeltindivider er klare for hva klimaendringene vil bringe i framtiden.

Undersøkelse gjort for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at 4 av 10 ikke tilfredsstiller myndighetenes forventinger om å kunne klare seg på egenhånd i tre døgn, grunnet manglende mat, vann og alternativ varmekilde. Disse tallene understøtter behovet for å informere og trygge befolkningen på deres rolle i den norske beredskapen. Men har vi den nødvendige forståelsen og ikke minst kompetansen til å håndtere effektene av klimaendringene?

Hvordan skal vi sette folket bedre i stand til å bidra og ta ansvar for egen og lokalmiljøets beredskap i møte med konsekvensene av klimaendringene?

Hvert år kan potensielt 65 000 unge mennesker gjennomføre førstegangstjeneste, men bare et fåtall av disse kommer til sesjon og gjennomfører førstegangstjeneste. I et helt år, har Forsvaret ansvar for opplæring og trening av disse. Politikerne har bedt Forsvaret løse ni oppdrag på vegne av samfunnet. Det niende lyder: «Bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver».

Gjennom førstegangstjenesten bør soldatene få opplæring og trening i ferdigheter som trengs for å ha en grunnleggende forståelse for og kompetanse i håndtering av konsekvensene av klimaendringene i eget lokalmiljø. Innholdet i førstegangstjenesten må vris over i en retning som i større grad fokuserer på rollen med å ivareta samfunnssikkerheten hjemme, heller enn skarpe internasjonale oppdrag. Slik skoleres befolkningen til å ha en viktig rolle i den lokale beredskapen.

Kilde: Miljøpartiet De Grønne Nordland