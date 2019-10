I går ble det kjent at Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ikke stanser tillatelsen til å starte prøveboring ved Trænarevet.

Elvestuen har fått krass kritikk fra miljøbevegelsen, som også har varslet at de kommer til å aksjonere.

I går kveld var Elvestuen på plass i Dagsnytt 18 for å forsvare avgjørelsen. Der gjentok han at departementet har hatt en grundig behandling av saken.

Han beskrev også hvor letebrønnen ligger i forhold til Trænarevet.

– Også er det riktig at dette ligger i nærheten. Det ligger 7,5 kilometer nord for Trænarevet og er i et område som Miljødirektoratet også i 2011 frarådet at man åpnet opp.

Men her bommet statsråden med 15 kilometer.

– Sjokkerende

Den samme feilen er gjentatt både en i pressemelding og i vedaket hvor departementet avviser klagene fra miljøvernerne.

Problemet er at brønnen ligger 7,5 kilometer sør for revet, og ikke nord.

Det får kritikerne til å riste på hodet.

– Det illustrerer alt. Han vet ikke hvor Trænarevet er. Han vet ikke hvor han bør være i norsk miljøpolitikk. Han er langt utpå åkeren, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Heller ikke Natur og Ungdom er imponert over presisjonen.

– Det er ganske sjokkerende at Klima- og miljødepartementet sier de har hatt en grundig behandling av klagen, så klarer de ikke engang å plassere korallrevet på riktig side av brønnen, sier leder Gaute Eiterjord.

Han understreker at det er vesentlig forskjell på nord og sør for revet.

– Dersom det skjer en ulykke når de borer den brønnen, så er poenget at oljesøl vil drive nordover. Når revet er nord for brønnen så driver oljesølet inn i revet.

Fakta om prøveboring utenfor Trænarevet Ekspandér faktaboks Det tyske oljeselskapet DEA Wintershall fikk i midten av juli klarsignal av Miljødirektoratet til å starte prøveboring på feltet utenfor Lofoten.

Mandag ble det kjent at Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet.

Letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder av den rødgrønne regjeringen i 2011. Lisensen for boringen ble tildelt første gang i 2012 og senere på nytt i 2016.

Brønnen ligger om lag 7,5 kilometer sør for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

Boringen vil ikke foregå i et område som etter gjeldende forvaltningsplan er identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område. Kilde: NTB

Bellona-leder Frederic Hauge og Natur og Ungdom-leder Gaute Eiterjord er på Ballstad i Lofoten for å forberede aksjonen. Foto: Ole Dalen / NRK

– Nifst

Miljøpartiet De Grønne mener feilen er pinlig.

Arild Hermstad synes det hele er pinlig. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Det er svært pinlig at myndighetene roter med hvor prøveboringen faktisk skal finne sted, om det er nord eller sør for Trænarevet. Med tanke på at tillatelsen er så omstridt så er det faktisk ganske nifst at det skjer sånne feil, sier talsperson Arild Hermstad.

Fagavdelingen i Klima- og miljødepartementet skriver følgende i en kommentar:

– Det har dessverre sneket seg inn en skrivefeil i vedtaket og i pressemeldingen. Trænarevet ligger om lag 7,5 km nord for brønnlokasjonen. Dette har imidlertid ikke hatt betydning for vurderingen av saken.

– Hvordan kunne skrivefeilen følge med hele veien til Dagsnytt 18?

– Uheldigvis ble også skrivefeilen videreført i underlaget statsråden fikk før debatten.

Skal aksjonere

Boreriggen «West Hercules» er ventet å nå området onsdag ettermiddag. Der blir den møtt av Bellona-skipet «Kallinika» og aksjonister.

Det er første gang på 18 år at skal Bellona og Natur og Ungdom aksjonere til havs.

– Planen er å være i sikkerhetssonen for å forhindre oppstart av boringen. Ifølge Petroleumstilsynets regler, kan man ikke utføre boring dersom sikkerhetssonen brytes, sa Eiterjord i Natur og Ungdom i går.