Miljødirektoratet foreslår stans i laksefisket i to elver i Nordland

Miljødirektoratet går inn for å stoppe årets laksefiske i Røssåga og Saltdalsvassdraget i Nordland. Årsaken er at det har kommet færre laks enn forventet tilbake i elvene.

I Saltdalsvassdraget er også sjøørreten under økende press, og Miljødirektoratet foreslår derfor å redusere fisket både i elva og i sjøen utenfor elva.

Totalt foreslår direktoratet endringer i bestemmelsene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i 23 vassdrag samt i Tanafjorden i Finnmark og Skjerstadfjorden i Nordland. Samtidig foreslås blir også 13 vassdrag åpnet for fiske igjen.

En totalgjennomgang av fiskereglene for laks, sjøørret og sjørøye blir foretatt hvert femte år, sist i 2021. I år er et såkalt mellomår, som betyr at direktoratet bare gjør endringer som er helt nødvendige å gjennomføre i år.

