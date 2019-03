Miljødepartementet stanser fullt vern for å la gruveselskap bygge vei

Området som var foreslått vernet var på 7000 dekar. I dag ble det klart at 6612 med skog sør for Ursvatnet på Helgeland blir vernet.

– Den tidligere konflikten med mineralinteresser er nå løst, sier Atle Hamar som er statssekretær i Klima og miljødepartementet. Foto: Snorre Tønset / Klima og miljødepartementet

– Vi har fattet et vedtak som både grunneiere, Brønnøy kalk og WWF er fornøyd med. Slik kan en framtidig vei til utskipningshavn realiseres samtidig som viktige vernekvaliteter i området ivaretas i naturreservatet. Løsningen er i tråd med innspill fra Brønnøy Kalk AS i verneprosessen, sier statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet.

Det var i fjor at skogeier Kjell Gustav Øverås inngikk avtale om vern av kalkskogen hvor det vokser flere rødlistearter. Hvis området ble vernet ville han få 4,7 millioner kroner i erstatning fra Staten.

Gruveselskap satte foten ned

I dette området ved Ursvatnet i Brønnøy har Brønnøy Kalk AS planer om framtidig kalkbrudd øst for verneområdet. Da vil de trenge transportvei til utskipningshavn. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Gruveselskapet Brønnøy Kalk i Velfjord myndighetene stanse planene, fordi de mente et skogvern ville bety starten på slutten for bedriften med 70 ansatte. Kalken gruveselskapet blir gjort om til et flytende fyllstoff som brukes når papirindustrien skal produsere glansmiddel til magasiner. Om 20–30 år er dagens forekomster tomme og bedriften er avhengig av nye områder der de kan utvinne kalk. Men et vern vil kunne blokkere muligheten for å transportere ut kalken.

Protestene ble i første omgang hørt av Miljødirektoratet. I dag sikret regjeringen at gruveselskapet får en transportkorridor ut og tilgang til sjø.

Grunneier Kjell Gustav Øverås er glad for avklaringen.

Skogeier Kjell Gustav Øverås ville at skogen han skal vernes, men møtte motstand fra mineralindustrien. Foto: Ole-Christian Olsen

– Selv om dagens løsning ikke er helt i tråd med vårt ønske, er vi tilfreds. Det er likevel et stort område som får et varig vern, sier han.

WWF Verdens naturfond er skeptisk til at klima- og miljøminister Ola Elvestuen setter næringsinteresser foran naturvern i Nordland.

– Ødeleggelse av natur er verdens mest alvorlige miljøproblem i dag, vi taper natur bit for bit og det må stoppes. Elvestuen må ikke legge til rette for en slik presedens framover, men sette naturvernet foran og heller industrien tilpasse seg, sier skogbiolog Trude Myhre i WWF.

– Vi har så lite gammel naturskog igjen i Norge at det som ennå ikke er flatehogd må vernes og det er ikke bærekraftig å ofre verneverdig skog til fordel for næring, sier skogbiolog Trude Myhre i WWF. Foto: Magnus Lutnæs Aas / NRK

Samtidig er hun fornøyd med at regjeringen i dag vernet 18 skogområder i åtte fylker.

– Hos oss er det i dag jubel for økt skogvern og organisasjonen vil først og fremst få gratulere miljøminister Ola Elvestuen og alle skogeiere som stiller opp med skog frivillig til vern med godt skogvernvedtak i dag, sier Myhre.

Statssekretær Atle Hamar sier at hans departement lever godt med den kritiske bemerkningen fra WWF.

– Jeg registrerer at de i all hovedsak er fornøyd. Vi mener vi har funnet en god balanse som gjør at alle parter kommer veldig godt ut. I tillegg har et skogsområde med verdifulle biotoper får sitt vern.