Ispropp på flere kilometer har gjort store skader: – Ikke noe vi kan gjøre

Det er ikke mer enn en uke siden Beiarn forrige gang var i nyhetsbildet.

Da styrtet et amerikansk militærfly i Gråtådalen noen mil fra bygda.

Nå opplever bygda en ny dramatisk situasjon.

Denne gangen er det naturkrefter i sving. Beiarelva går over sine bredder.

Årsaken er en 3 kilometer lang ispropp.

Var føre var

Isen hadde egentlig løsnet for en god stund siden. Men så skiftet været og det ble kaldt igjen. Ett nytt islag la seg i elva. Det er dette islaget som nå løsner.

For melkebonden Odd Vebjørn Voll kom ikke den lange isproppen som noe sjokk.

Melkebonden Odd Vebjørn Voll sier han ikke er bekymret for situasjonen. Foto: Ola Helness / NRK

– De senere årene har det nesten årlig vært slik at elva ryr; det kommer skred og hoper seg opp, men ikke så høyt oppe som i år. Det er et svært område som det har kommet utover i år.

Bonden er avhengig av Vollbrua som går over Beiarelva, for å komme seg hjem.

Isproppen strekker seg over Beiarelva med hele tre kilometer Foto: Ola Helness / NRK

Tidligere har is- og vannmasser gjort store ødeleggelser, deriblant brua i Tollådalen i 2010.

Bare for noen måneder siden var elva så høy at vannet lå helt opp under Vollbrua.

Dette gjorde at Odd Vebjørn Voll så seg nødt til å sikre området i januar.

– Vi tok bort det meste av utstyret som stod utsatt til, så det har vi berget vekk. Men i natt kom det opp til omtrent samme nivå som det var i januar.

– Vi må bare la det passere forbi – det er ikke noe vi kan gjøre.

Voll tar ting med knusende ro. Han påpeker likevel at det er andre, som er større utsatt enn han selv.

Tre mål ligger under vann og is

For bonde Frank Arild Hansen betyr det både ekstra arbeid og ekstra kostnader.

– Det har kommet masse is. Elva har minka 70 cm siden i natt, da gikk vannet tre fire meter ved siden av fjøset, sier Hansen.

Både vannet isen fra isproppen flyter inn over jordene i Beiarn kommune Foto: Bjørn Trones

Vannet flyter inn over jordene og isen kommer etter. Akkurat nå ligger tre mål av bondens eiendom ligger under vann.

Men for bøndene i Beiarn er dette noe de med årene har måttet venne seg til.

– Ikke mye vi kan gjøre

Freddy Olsen, leder for drift i Beiarn kommune sier at det er noen gårder i området som begynner å få vann veldig nært.

Freddy Olsen er leder for drift i Beiarn kommune. Han sier det er flere gårder som er berørt av isproppen. Foto: Ola Helness / NRK

– Så langt er det en del av landbruket som er berørt. En del åkrer er oversvømt, men heldigvis ikke store materielle skader, sier Olsen.

– Hva gjør dere nå for å passe på at det ikke blir krise for de som bor langs elva?

– Det er egentlig ikke så mye vi kan gjøre. Det er å holde åpne føringsveier for vann som grøfter og lignende. Men det er mye krefter i elva når isen kommer.

Tidligere år har kjellere blitt fylt med vann. For to år siden måtte flere evakueres fra husene sine.

Nå er det omtrent 3 kilometer is som skal finne sin vei ut i havet, og fremover er det meldt kaldere vær. Derfor vil nok isen bli liggende en god stund fremover.

NVE: – Bare å la naturen gå sin gang

Flomvarsler Ånund Sigurd Kvambekk i NVE forklarer at det har kommet drivende is som stopper mot den forrige isen. Derfor bygger den seg opp.

– Det er passasje til vann under men, det er ikke nok. Da går det over land.

Det er meldt mye nedbør fremover, men flomvarslerne ved NVE tror likevel ikke det blir mer vann i elva. Årsaken er at nedbøren vil komme som snø.

Tidligere har is- og vannmasser gjort store ødeleggelser på hus, dyrka mark og vei. Foto: Ola Helness / NRK

– Det beste hadde vært litt mildt vær og ikke nedbør, da hadde elva klart å øke løpet under isen. Men når elvevannet er nær null er det lite smelting, sier Kvambekk.

Han forteller at isgang er så forutsigbart at han ved tidligere tilfeller har tenkt at isen vil ligge i flere uker, men så forsvinner det i løpet av få timer. Men det kan også bli liggende helt til våren.

– Hvis først proppen nederst løsner kan det meste drive ut, hvis det ikke ligger i altfor mange islag nedover i elva, sier Kvambekk.

Han sier seg enig med driftslederen i Beiarn kommune med at det ikke er så mye man kan gjøre nå.

– Det er bare å la naturen gå sin gang og få verdisaker vekk fra elvekanten.

Men bonde Frank Arild Hansen ville ikke bodd noe annet sted, selv om flere mål ofte blir liggende under vann.

– Beiarn er en fantastisk plass selv, om det er mye naturkrefter. Det gjelder å innrede seg etter forholdene og være føre var.