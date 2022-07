Det bor omtrent 600 personer i området. Likevel har den lokale restauranten over dobbelt så mange på venteliste.

Kvitnes gård i Vesterålen har blitt godt kjent for sin lokalproduserte og eksklusive mat de siste årene.

Og nylig ble de trukket frem som en favoritt til å få en Michelin-stjerne.

Tidligere norgesmesteren i kokkekunst, Halvar Ellingsen, er likevel helt sikker på at han ikke får en stjerne i kveld.

Inspektørene har nemlig ikke besøkt landsdelen i år.

– Inspektørene bruker å være hemmelig, men de bruker å presentere seg i etterkant. Enten fysisk eller på e-post eller telefon.

Og det har de altså ikke gjort.

IKKE BESØK: Halvar Ellingsen og Kvitnes gård var en forhåndsfavoritt til å få stjerne i boka hos Michelin. Foto: Jens Andre M. Birkeland / Bladet Vesterålen

Ingen stjerner i nord

Michelinstjernene til de nordiske landene deles ut i Stavanger konserthus.

Men inspektørene har, ifølge Ellingsen, ikke vært i Nord-Norge det siste året.

I hvert fall ikke så vidt han vet.

– Vi har kun hatt åpent i litt over to år, og hatt mye stengt. Og inspektørene har nesten ikke sluppet inn i landet, så de har nok konsentrert seg om de største byene.

GÅRDSRESTAURANT: Kvitnes gård i Vesterålen er utpekt som en favoritt til å få Michelin-stjerner i fremtiden. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Er det litt for langt unna?

– De kommer seg rundt. De er jo en gammel dekkprodusent, og interessert i at folk skal slite ut dekkene sine.

– Men det er altså ingen restauranter i Nord-Norge som har michelin-stjerne, hvorfor det?

– Det er nok en kombinasjon av at vi ikke har en restaurant som har hatt de ambisjonene, og som kanskje ikke har levert på det nivået som kreves. En ting er maten, men du skal ha et kjempebra konsept også.

I tillegg er det er bare 5–6 år siden du måtte holde til i en større Europeisk by for å få stjerne. På den tiden het guiden main cities of Europe.

– Så det er ikke så lenge siden de begynte å bevege seg utenfor storbyene i Norden.

– Ekstremt viktig

For mange kokker er det en stor dag i dag.

– Det betyr enormt mye. Kommersielt. De som får stjerne, skrur opp prisen 10 prosent over natten vil jeg tro, og gjestene er villige til å betale prisen.

– I tillegg får du en større tilgang på kokker som vil jobbe for deg. Og enda flere gjester, sier Ellingsen.

Selv om han veldig gjerne ønsker seg Michelin-stjerner, så sier han samtidig at det er synd at det betyr så mye.

– Det er fryktelig irriterende at en liten rød bok skal få lov til å definere hvordan man skal drive restaurant.

Stor bragd

For kokker er det en enorm bragd å få en utnevnelse av Michelin-guiden.

– Det har nok noe med historien å gjøre, at det er en gammel guide som har eksistert lengre enn noen av konkurrentene som eksisterer i disse dager, og som har klart å bevare en slags mystikk rundt seg.

Det sier Anders Husa, som driver en av Skandinavias største blogger om restauranter, mat og reise. Han er en av de som har trukket frem Kvitnes gård som en favoritt.

Blogger Anders Husa har over 100.000 følgere på Instagram. Sammen med samboer og kollega Kaitlin Orr reiser han verden rundt for å anmelde restauranter. Foto: Jason Henry

– Målt opp mot andre i Norden, så er Kvitnes gård og Lofoten Food studio, de som er nærmest.

Mateksperten tror Kvitnes gård vil få besøk, etter hvert.

– Jeg syns Halvar hadde fortjent en stjerne i år, samtidig har de har ikke vært åpen så lenge. Hvis det går mange år uten at de får besøk, så er det større grunn til å reagere.

– Nå er det litt tidlig å si ennå.