Michael valgte å bli prosessoperatør foran fotballdrømmen i Liverpool

100 kilometer nord for polarsirkelen og 1000 km fra Nordkapp finner vi Elkem Salten. Det som i dag er et av verdens største og mest moderne silisiumverk, eksporterer silisium og silikastøv-produkter til hele verden. Selv om det kanskje er noe vi ikke hører om hver dag, er silisium en stor del av hverdagen til de fleste av oss.

Silisium: Slik ser silisium ut når den er i fast form. Foto: Yasmin Hadafow

– Det er egentlig enklere å ramse opp alt som ikke inneholder silisium, sier prosessoperatør ved Elkem Salten Michael Tronstad.

En god nummer to: Michael Tronstads drøm var egentlig å spille for fotballklubben Liverpool, men sier at Elkem Salten er en god nummer to. Foto: Yasmin Hadafow

Det ble en interessant utfordring, og resultatet var overraskende. Silisium finnes altså i tannkremen man pusser tennene med, i kaffetrakteren som gir oss liv om morgenen, i klærne, i mobiltelefonen, i bilen du kjører til jobb, i tunnelen og brua du kjører over.

Det finnes rett og slett overalt som kanskje ikke alle er klar over.

Liverpool bra, men Elkem best

– Drømmejobben min var opprinnelig å bli fotballspiller i Liverpool, men det her er «second best», forteller Michael.

Dreamteam: Selv om det ikke ble fotballyrket for Michael føler han at han jobber i team på Elkem Salten. Foto: Yasmin Hadafow

Med en til tiders krevende jobb, var ikke dette hans største drømmeyrke. Selv om det ikke ble fotballyrket for Michael, føler han at han jobber med et fotball-lag.

– Jeg har spilt fotball i mange år og vært med på lagidrett. Vi jobber i team her på Elkem og bruker mye tid sammen og har det bra, så vi er et unikt lag i seg selv, sier Tronstad.

Ressurssterk

Av de bare fire industriene i Nordland vi har vært på besøk hos og lært uhorvelig mye, slår tanken om at det garantert finnes enda flere slike i fylket. Og det forteller oss hvor ressurssterk Nordland egentlig er.