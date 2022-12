Mia Johansen er født med Downs syndrom.

Det gjør at hun har noen utfordringer når hun skal snakke med andre.

Og nettopp derfor har hun nå blitt medforsker.

Hun skal hun nemlig hjelpe et forskningsteam med å styrke barns læring.

– Det blir veldig spennende, sier Johansen.

Opptatt av hvordan man kommuniserer

Johansen signerte nettopp en kontrakt som medforsker i forskningsprosjektet DiCoTe ved Universitetet i Stavanger.

Prosjektet skal øke den digitale kompetansen i norske barnehager.

De skal forske på hvordan barn med utviklingshemming kan inkluderes i lek med teknologi.

Kåre Riibe Ramskjell Hva går prosjektet ut på? Prosjektet DiCoTe skal øke den digitale kompetansen i norske barnehager og har som mål å utvikle ressurser som skal hjelpe barnehagelærere å berike og støtte barns lek med teknologi i barnehagen. Kåre Riibe Ramskjell Hvem er prosjektet for? Prosjektet fokuserer på lek med kodeleker som barn i alderen 3-5 år, i samarbeid, kan programmere ved å gi logiske meldinger til en robot via direkte interaksjon med leken.

Johansen er veldig opptatt av hvordan man snakker til hverandre.

Spesielt hvordan man snakker til noen som har språkutfordringer.

– Det er viktig at man snakker riktig til oss. At det ikke er nedlatende eller barnslig.

Hun understreker at man trenger litt tid til å svare på spørsmål, og at de trenger ro rundt samtalen.

Dette er en av robotene de jobber med for å øke den digitale kompetansen i norske barnehager. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Hva forventer du fra voksne når de snakker med deg?

– Ikke tenk på at vi har en funksjonsnedsettelse. Bare tenk at vi er helt normale mennesker. Jeg er jo også et menneske.

Nå skal hun bruke sin egen kompetanse til å hjelpe andre.

En viktig brikke i forståelsen

Noen av vanskene mennesker med Downs syndrom kan ha er hørselsvansker, kommunikasjonsvansker og lærevansker.

Derfor mener prosjektleder, Francesca Granone, at Johansen kan være en viktig brikke for å utvikle de nye verktøyene.

Francesca Granone, førsteamanuensis ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger sier at lekene kan brukes av alle barn uavhengig av utviklingsnivå. Foto: Universitetet i Stavanger

– Johansen har hjulpet oss med å være enda tydeligere på når vi skal gi beskjed.

Granone og forskningsteamet mener Johansen kan bruke sine egne erfaringer og kompetanse til å gjøre prosjektet lettere å forstå for andre.

I prosjektet fokuserer de på lek med kodeleker som barn i alderen tre til fem år kan leke med.

Leketøyene forskningsteamet utvikler skal hjelpe barna blant annet med tallforståelse. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Sammen kan de programmere med å gi logiske meldinger til roboten via direkte interaksjon med leken.

– Er det snakk om barn med funksjonsnedsettelse eller barn generelt?

– Barn generelt uavhengig av utviklingsnivå skal få muligheten til å bli inkludert, sier Granone.

Hun mener flere mennesker med funksjonsnedsettelse bør bli trukket inn som medforskere.

Et forbilde og en inspirasjon

Ingrid Marvin, daglig leder i Downs syndrom Norge, er veldig positiv til at Mia er med å utvikle de nye lekene for å inkludere alle barn i leken.

– Mia sine livserfaringer er verdifulle. Derfor er det viktig at hun er i inkludert i denne forskningen.

– Tror du at hun er en inspirasjon for andre?

– Hun er nok både en inspirasjon og et forbilde. Hun viser at hennes stemme har stor betydning for nasjonal forskning.

Mia Johansen jobber til daglig på sykehjem. Jobben som medforsker blir altså hennes andre jobb. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Marvin sier at flere nå ser at det fungerer å ha folk med for eksempel Downs syndrom i ordinært næringsliv, men at det er en utfordring at arbeidsgiver ikke alltid våger å gi denne sjansen.

– Det er mange som er arbeidsledige, men som ikke trenger å være det.

Håper andre kan lære

Mia Johansen forteller at hun nå lager oppgaver til unger som de kan lære av.

– Jeg vet selv hvor vanskelig det er å lære om språk og tall.

Hun har aldri vært medforsker før, og hun tror dette blir veldig spennende.

– Jeg håper prosjektet kommer barnehagene til gode, og at noen lærer av dette.