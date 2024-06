I hele vinter har det vært problemer på fergesambandet mellom Nesna og Levang på Kystriksveien i Nordland.

Men MF «Vardehorn», med plass til 120 personbiler, skulle være løsningen inn i sommersesongen.

Ferga ble nylig satt i drift, men før den var kommet ordentlig i gang smalt det kraftig i natt – og nå kan ferga være ute av drift lenge.

– Båten må repareres, og det kan ta flere uker, opp til over en måned, sier driftssjef Reidar Waage i Torghatten Nord.

– Det er krise for oss, sier ordfører Hanne Davidsen (Ap) i Nesna.

Ferga «Vardehorn» til kai etter kollisjonen i natt

– En brutal oppvåkning

Det var i 03.00-tiden i natt at bulkskipet «Trine» smalt inn i MF «Vardehorn» som lå til kai på Nesna.

De sju besetningsmedlemmene om bord fikk en brutal oppvåkning, forteller Waage. Bulkskipet på mellom 1500 og 2000 bruttotonn gikk rett i ferga.

– Da mannskapet våknet forsto de ikke hva som hadde skjedd. Da kapteinen kom seg opp på brua, så han at ferga var festet med bare én tamp og driftet sidelengs. De fikk umiddelbart droppet ankeret som hindret dem fra å reke. Da kunne skadene blitt enda større.

MF «Vardehorn» er slept bort fra kai og på vei til skipsverftet Westcon.

Det er synlig skader på ferga «Vardehorn» som nå ligger til kai hos skipsverftet Westcon. Foto: Frank Nygård / NRK

Skadene på ferga skal være store. Det er bulker i skråget og spantene er bøyd. Propellene vil ikke starte og det er skader på baugen og fergelemmet lar seg ikke åpne.

For Torghatten er dette dårlig nytt i det sommersesongen straks er i gang for fullt. Kystriksveien, eller fylkesvei 17, er svært populær om sommeren, og fergesambandet mellom Nesna og Levang er mye traffikert.

Kjøretøyene på fergeleiet i Nesna må vente lenge på neste ferge. Alternativet er å kjøre til Mo i Rana og ta seg videre langs E6en nordover eller sørover. Foto: Frank Nygård / NRK

– Det er utrolig trist at dette skjer nå, sier driftssjef Waage.

– Det som er trasig for publikum her er at vi har hatt en hektisk periode i vinter med å ikke levere det vi ønsker over tid, så «Vardehorn» var på en måte en båt som skulle hjelpe til å gi et bedre tilbud til lokalbefolkningen.

Men sånn blir det altså ikke – i hvert fall ikke med det første.

Ordfører Hanne Davidsen sier at situasjonen er kritisk for Nesna-samfunnet.

– Jeg får telefoner fra næringslivet som sier at ferga må opp og gå igjen hvis ikke må de permittere folk.

– Det var jo ikke god timing før sommersesongen dette?

– Nei, da er det veldig mye mer trafikk enn vanlig. Men jeg har snakket med fylket som sier at de jobber på spreng for å få tak i et reservefartøy så fort som mulig.

Torghatten Nord informerer om at MS «Lovund Express» vil frakte personer mellom Nesna og Levang inntil videre. Torghatten Nord jobber samtidig med å finne en reserveferge slik at også kjøretøy kan fraktes over.

Slik så ferden til «Trine» ut før den smalt inn i MF «Vardehorn». Foto: NAIS - Kystverket