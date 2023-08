Meteorologene: Tidenes beste sommer i Bodø

De fleste har fått meg seg at sommeren i Nord-Norge har vært uvanlig god og varm.

Mens regnet har skylt ned over store deler av Sør-Norge har det faktisk vært et historisk sus over været nordpå.

Meteorologisk institutt skriver på Twitter at søndagen ble en historisk dag i Bodø. For 32. gang i år ble det registrert en sommerdag i nordlandshovedstaden. Det er ny rekord.

Den gamle rekorden i Bodø var 30 sommerdager fra 1980 og 2019.

Det er forresten ikke sikkert rekorden står lenge. Allerede i dag kan temperaturen snike seg over 20 grader, ifølge yr.no.

Tidligere i august slo også Tromsø rekorden i antall sommerdager, og Sortland har kopiert sin gamle rekord på 32 sommerdager, melder Meteorologisk institutt.

Men til tross for ny rekord, er Bodø på ingen måter stedet med flest sommerdager i nord så langt i år. Ved Mo i Rana lufthavn er det registrert 51 sommerdager så langt.

Foto: Meteorologisk institutt

Det kan bli flere sommerdager

Ifølge vakthavende meteorolog Marek Ratajczak vil antageligvis Bodø og Nordland kunne plusse på flere dager med 20 grader før høsten tar over.

– I morgen skjer det nok ikke, for da kommer det regnbyger store deler av dagen. Men etter onsdag ser det ut til at det kan komme fralandsvind og da kan det bikke over 20 grader igjen flere dager, sier han til NRK.

– Her er det små marginer, men mulighetene er gode.

Meteorolog Marek Ratajczak sier det fortsatt kan bli flere sommerdager. Foto: Inga Maret Solberg Åhrén / NRK

Det startet dårlig

– Hvordan vil du beskrive sommeren i Nord-Norge så langt?

– Det har vært en veldig varm og tørr sommer. Den startet dårlig, vi hadde snø her i Tromsø den første dagen i juni. Men det snudde veldig. Særlig har nordlige deler av Nordland, Troms og Vest-Finnmark hatt mye tørt vær.

– Hva slags værfenomen er det som har gitt oss dette været?

– Dette handler om plasseringen av lavtrykk og høytrykk. Lavtrykkene har holdt seg over Nord-Europa, men sør for Nord-Norge. Vi har hatt høytrykk øst for oss, og vi har fått inn luft derfra. Den er gjerne veldig varm om sommeren. Og når lufta treffer fjellene på grensen mellom Norge og Sverige, så stopper nedbøren også.

– Handler dette også om klimaendringer?

– Tja. Med tanke alle rekordene så bidrar selvfølgelig et varmere klima. Men så er det også tilfeldigheter i tillegg.

– Vil somrene i Nord-Norge bli varmere fremover?

– Sånn umiddelbart er det ingen ting som tilsier at det vil være sånn her veldig ofte. Det vil fortsatt være varierende somre. I den delen av verden hvor vi ligger er det høytrykkene og lavtrykkene som bestemmer om luften kommer fra Nord-Polen eller Afrika.

