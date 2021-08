Nord-Norge «stjeler» godværet fra Sør-Norge igjen

– Ved forrige periode med finvær i nord sa jeg noe mange lokalaviser likte: «Vi stjeler sommerværet fra Sør-Norge». Og nå skjer det igjen, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis.

Til helgen vil et høytrykk ta turen nordover til Barentshavet, og det er gode nyheter for Nord-Norge, som får mye pent vær og temperatur på over 20 grader.

– Et høytrykk fungerer som et skjold, det kommer ikke inn lavtrykk inn i de områdene. Når dette høytrykket flytter seg nordover, så er det fritt fram for de lavtrykkene i sør, sier Sarchosidis.

Flere steder i nord har det vært ganske hustrig i juli. Foto: Skjermdump fra Twitter

Flere steder i nord har det vært svært hustrig de siste dagene, med mye nedbør, lave temperaturer og mye vind.

I Kåfjord i Troms og Finnmark ble det målt -2,8 grader den 20. juli.

Regn i sør

Fredag vil det også bli flott sommervær langs vestlandskysten, med temperaturer opp mot 25 grader.

– Men varmest ser det ut til å bli i Trøndelag, hvor det kan bli hele 27 grader enkelte steder, sier Sarchosidis.

Mens sommerværet beveger seg nordover, må Østlandet regne med en del regnbyger fra fredag. Men temperaturene kan likevel bli så høye som 24 grader enkelte steder.

– Været i Sør-Norge vil bli mer ustabilt nå framover. Til helgen vil det bli mye nedbør østafjells, og temperaturene vil stort sett ligge på rundt 20 grader, sier han, og sier at det trolig blir mest nedbør i Indre Agder og Indre Telemark.

– Sydenvarmen er over

I neste uke ser det ut til å bli vekslende vær i Sør-Norge, med temperaturer rundt 20 grader, mens været vil holde seg fint i Nord-Norge, med unntak av deler av Nordland hvor det vil kunne bli noe mer ustabilt.

Men den sydenvarmen som preget store deler av Sør-Norge i juli, den må vi se langt etter, ifølge Sarchosidis.

– Vi kommer ikke tilbake til den varmen vi hadde, den må vi bare glemme en stund. Nå er det typisk norsk sommervær som gjelder framover, sier han