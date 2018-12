Nå er det sendt ut varsel gult farenivå på grunn av vanskelige kjøreforhold i Nordland og Sør-Troms (se faktaboks).

Det er meldt kraftig vind, nedbør og varierende temperaturforhold.

Vakthavende meteorolog Geir Bøyum konstaterer følgende: Det gode juleværet kan man se langt etter.

– I alle fall om du bor i nordlige deler av Nordland og Sør-Troms. Her blir det sludd og snø helt ned til havnivå.

I Troms snør det allerede kraftig, mens nedbøren lenger sør kommer som regn. Resultatet er godt gammeldags «skitføre».

– Med vind og nedbør er det duket for vanskelige kjøreforhold. I høyereliggende strøk, som Saltfjellet, kan det bli problematisk.

Bedre i sør

Det ventes mye vær i dag. Lokalt kan det komme opp i liten storm i ettermiddag, ellers vil det ligge på stiv til sterk kuling.

Det vil gå regnbyger fram til i kveld. Nedbøren vil komme som snø i fjellet, og hagl er heller ikke utenkelig.

Fra natt til tirsdag og frem til onsdag morgen ventes lokalt vanskelige kjøreforhold i Nordland og sør i Troms på grunn av kraftig vind, nedbør og varierende temperaturforhold, melder meteorologene på Twitter. Foto: Meteorologene på Twitter

– Heller ikke Trøndelag eller Møre og Romsdal kan skryte på seg noe spesielt fint julevær. Det har også regnet veldig mye nedover Vestlandet. Fortsatt ventes det en del nedbør i disse områdene utover dagen.

Værvinneren er Finnmark og Østlandet. Bøyum forteller at Østlandet stort sett får oppholdsvær. Finnmark får litt nedbør, men ikke i store mengder.

– Spesielt Øst-Finnmark får fine forhold.

– Enn frem mot nyttårshelga?

– Det kommer nye lavtrykk inn over Nord-Norge. Det gir regn og sludd i lavlandet og snø i fjellet. I Nordland blir det veldig vekslende.

– Frem mot helga blir det kjøligere i nord og sør. I Nord-Norge og Vestlandet kommer det en del nedbør. Også Sør-Norge kan vente seg sludd og snø.

Vekslende vær

Farevarslet for Nordland og Sør-Troms gjelder fram til andre juledag.

I nord vil været lette utover natta.

– Oppsummert blir det varierende, så det gjelder å ta hensyn til det. Oppfordringen må være at folk må kjøre forsiktig og at det er viktig å følge med på værmeldinga. Spesielt for fjellovergangene. Kjøreforholdene blir den største utfordringa, sier Bøyum.