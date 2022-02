– Det er et ganske kraftig lavtrykkssystem som har kommet fra Atlanterhavet og inn i Norskehavet, og beveger seg videre nord-øst-over. Det vil nok sette sitt preg på nordlige delen av landet gjennom resten av helgen og starten av neste uke.

Det sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til NRK.

Ifølge han kan man i nord vente seg mye nedbør, sterk vind og en relativt stor temperaturstigning.

– Det blir en annen værtype enn det vi har hatt på lenge i nordområdene.

Lavtrykket har allerede kommet seg godt inn i landsdelen.

Stengte veier

I Nordland er flere fergesamband innstilt, hurtigbåter ligger ved kai, busser kansellert og et snøskred stenger E10 i Lofoten.

Politiet i Nordland ber innbyggerne i Lofoten om å holde seg hjemme.

– Trafikkaos i hele Lofoten. Store problemer med å holde veiene åpne. Oppfordrer alle til å holde seg hjemme, med mindre de må ut på veien, skriver politiet på Twitter.

Også meteorologen ber folk være varsom.

– Først kommer nedbøren som snø i høyereliggende snø. Da ventes det ganske mye snø enkelte steder. Dermed kan det, i kombinasjon med vinden, bli en del snøfokk. Da særlig på Saltfjellet. Men også for Finnmarks del ser det ut til at det vil ta tid før den milde luften kommer, slik at det ventes både snø og snøfokk, sier han.

Ifølge meteorologen vil mildværet komme raskt til både Nordland og Troms.

– Her vil det gå over til regn i løpet av lørdagskvelden. Det ser ut til å bli godt med mild luft, kanskje helt opp mot 800 meter i både Nordland og Troms på kvelden.

Dermed kan det bli mye regn.

– Det er områdene fra Bodø og nordover til Troms hvor det ser ut til at det blir mest nedbør, sier Haga, og forsetter:

– Det kan komme mye på kort tid. I løpet av en 12-timersperiode kan man få opp mot 50 millimeter regn.

Venter mye overvann

Og nedbør som regn kan igjen føre til store utfordringer. Spesielt når det er tele i bakken.

– Når det kommer så mye regn, samtidig som mildværet slår inn i fjellområdene, så vil det bli avsmeltning. Men den frosne bakken drenerer ikke vannet. Dermed kan det bli mye overvann mange steder. Dette vil også skape problemer for veitrafikken.

Meteorologen advarer også om at både elver og bekker kan gå over sine bredder.

– Det kan bli en ganske utfordrende helg for store deler av Nordland, Troms og Finnmark.

Meteorologen varsler også om sterk vind.

– Vi venter at det vil bli en sterk kuling, stedvis oppi liten- og kanskje full storm lengst nord i Nordland, og trolig også i Troms. For Finnmark så ser det ut til at det også der i fjordstrøkene kan blåse ganske sterkt. Liten storm styrke der også, og muligens enda mer søndag kveld.

Stor skredfare

I tillegg til dette har NVE meldt om stor snøskredfare i store deler av Nordland og Troms. For Finnmarks del varsles det om betydelig skredfare

Gjennom helgen vil de betydelige nedbørsmengdene og kraftig vind i fjellet føre til at det vil legge seg ustabile fokksnøflak i Nord-Norge.

Vaktleder i NVEs snøskredvarsling Emma Julseth Barfod forklarer at dette gir vanskelige forhold for de som har tenkt seg ut på tur.

– Det vil være lett å løse ut skred der det ligger ferske flak. Skred kan også løsne av seg selv når det legger seg opp mye fokksnø på kort tid. Derfor anbefaler vi å unngå terreng brattere enn 30 grader, der hvor det legger seg opp ferske flak, og å holde god avstand til utløpsområder når været står på, sier Barfod til varsom.no