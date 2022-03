Helgen har vært uvanlig fin og varm over store deler av landet. Ved 13 av målestasjonene til Meteorologisk institutt ble det målt varmerekord for mars.

I Molde viste målestasjonen 15,9 plussgrader på lørdag. Forrige rekord på denne stasjonen i mars var 15,2 grader i 2007.

Statsmeteorolog Siri Wiberg. Foto: Hallvard Sandberg / Nrk

I Nordland ble det satt rekord i Brønnøysund (13,5), Vega-Vallsjø (12,2), Leknes (10,5), Skrova fyr (10), Svolvær (10,3) og Bø i Vesterålen (10).

Finværet fortsetter noen dager til. Men så ...

– Det har vært noen fine vårdager nå, men så braker det løs, sier vakthavende meteorolog Siri Wiberg.

På Twitter skriver Meteorologisk institutt at det har dannet seg en kraftig vinterstorm utenfor USA. Den er nå på vei mot Island.

Der den legger seg til ro og svekkes noen dager, før den drar videre mot Nord-Norge i helga.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Wiberg sier at modellene per nå gjør at dette ser ut som en helg de må følge nøye med på.

– Det er veldig voldsomt det som ligger over Grønland og Island. De har farevarsler på Island for både storm og mye nedbør, sier hun.

Det samme skjer nok også for Nord-Norge, forteller meteorologen.

– Det ser sånn ut. Vi pleier ikke å sende ut varsler så tidlig, men vi følger med. Det er to bølger med kraftig vind på vei. Det blir storm og mye nedbør i helgen.

Det er Nord-Norge som får den verste trøkken, men også kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal vil merke været.

For resten av landet ser det betydelig bedre ut.

– Sør for Stad og Dovre slipper folk veldig billig unna. Det ligger et høytrykk over Tyskland og Polen som presser været nordover. Det gjør at Sør-Norge får mer føling av høytrykket.