Meteorologen: – Nord-Norge får dårlig julevær

Hvert år går flere og håper på hvit jul. Noen er heldige, mens noen må ta til takke med regn, sludd og tung og våt snø. I år er det nordlendingen som får det meteorolog Sevim Müller kaller «julevær».

– Jeg ville kalt dette «julevær». Min erfaring er at det alltid er dårlig vær et eller annet sted i jula, og noen blir alltid rammet. I år virker det å ramme Nord-Norge, sier Müller.

– Særlig langs kysten blir nok mange skuffet, for den lille snøen som kommer i indre strøk.

– Hele kysten får sludd eller regn

De som feirer jul i Nord-Norge må belage seg på at været blir svært skiftende, men at det meste av nedbøren som faller kommer som regn eller sludd.

– Julaften starter ganske greit uten noe særlig vind. Det blir vestlig liten kuling utsatte steder, sier hun, men påpeker at været endrer seg i løpet av julaften.

Sent julaften og natt til første juledag kommer det inn et lavtrykk fra havet som kan skape stiv kuling og dårlig vær langs kysten. Foreløpig ser det ut til å treffe ramme Lofoten og Vesterålen hardest.

– Vinden dreier nordvest og da kan det blåse opp. Foreløpig ser det ut til at Lofoten og Vesterålen får den sterkeste vinden, helt opp i liten storm, sier meteorologen.

Hun påpeker at de foreløpig ikke har helt kontroll på plasseringen til lavtrykket og ber derfor om at vi tar varselet med en liten klype salt, men vær forberedt på at det blir dårligere enn du vil ha det.

Vær forsiktig i trafikken

Med temperaturer rundt nullpunktet og en del nedbør bør trafikanter i Nord-Norge være forsiktig når de skal ut på veiene våre.

Skal du ut i trafikken i jula bør du følge med på været og føret og ta det rolig. Det kan bli svært glatt enkelte steder. Foto: Petter Strøm / NRK

– Det blir litt kjøligere på mandag, men allerede på tirsdag kan det fort bli mildvær igjen. Derfor er det viktig å være forsiktig og følge godt med på været når man skal forflytte seg rundt i nord i jula, sier Müller.