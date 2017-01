Meteorologen: – Det er mye vær i vente

– Gimsøybrua er stengt på grunn av uvær, og vi har økt bemanninga der ute, slik at vi har patrulje på begge sider av brua, sier operasjonsleder Jan Erik Solheim hos politiet i Midre Hålogaland.

Han oppsummerer fredagen slik: Det er mye vær. Politiet har fått syv-åtte meldinger om takplater som har blitt tatt av vinden hos både private og bedrifter. Dette gjelder Lofoten og Ofoten spesielt.

Hos Ballstad slip tok vinden med seg et par veggplater på hjørnet av bygget, skriver Lofotposten. Ifølge avisa pryder kunsten til Scott Thoe halloverbygget. Bygget fikk ikke større skader, takket være rask respons fra de ansatte.

Mye sjø i Lofoten fredag. Foto: Tommy Johansen

Vogntog blåse av veien

NRK har også fått tips om at et tre har veltet over et kjøretøy i Stamsund.

– I Narvik blåste et vogntog av veien i ettermiddag. Det gikk heldigvis bra, og sjåføren kunne kjøre videre etter å ha fått hjelp av bilberger, sier Jan Erik Solheim.

– Folk bør kjøre varsomt. Det regner og er glatt på veiene i tillegg, bemerker operasjonslederen, som ber folk være OBS på vær og føre.

Fra moloen i Svolvær. Foto: Mats Grimsæth

Utfordringer i trafikken

Hos veitrafikksentralen i Mosjøen får NRK opplyst at flere bruer i nord er stengt. Brua over Gimsøystraumen og Kåken bru er stengt. Raftsundet kan bli stengt på kort varsel.

I tillegg er en rekke fergeavganger innstilt. Blant annet i Rødøybassenget, Svolvær-Skrova, Bognes-Lødingen med flere. Trafikkoperatør Bente Nyland anbefaler folk å sjekke om ferga går før man legger i vei.

– Lenger nord, i Finnmark, er det stort sett stengt eller kolonnekjørt på alle fjelloverganger, opplyser Nyland.

Skredfare

Været gir også økt fare for snøskred, forteller vaktleder hos Snøskredvarslingen hos NVE – Emma Barfod.

– Vi har kommet med oppdaterte skredvarsel klokka 16. Det er ventet mye nedbør, og vind opp i storm styrke i helgen. Det gir stor skredfare, sier Barfod.

Folk i hele Nord-Norge bør være oppmerksom. Hun bemerker at det er Nordland som trolig får mest nedbør, og her kan det utløses større skred.

På oversikten hos NVE er det meldt faregrad 3 – betydelig i Nordland.

– Det er usikkert nøyaktig hvor de største nedbørsmengdene treffer. I sørlige deler av Troms kan det også nærme seg faregrad 3.

Mye vær

Meteorolog Rafael Grote hos Vervarslinga i Nord-Norge forteller om vind i orkan styrke i enkelte fjellområder i Lofoten og Vesterålen i dag.

– Også i lavlandet har man sett vindkast opp mot 40 meter i sekundet. Grensen for orkan går ved 33 meter i sekundet, men vi bruker ikke begrepet orkan med mindre middelvinden er over dette (se faktaboks nederst).

Grote sier uværet fortsetter inn i helga, men at vinden trolig minker litt lørdag for deretter å ta seg opp igjen natt til søndag.

– Det er mye vær i vente, og det vil fortsette å holde seg forholdsvis mildt.