Meteorologen om 17. mai-været: – Sol og varme

Etter en mild og vårlig april har mai så langt vært en 13 dager lang kalddusj både i sør og i nord. Men nå er det lys i tunnelen, og det åpenbarer seg på selveste 17. mai, ifølge vakthavende meteorolog Magnus Ovhed.

– Jo lenger sør i Nordland man kommer, jo varmere blir det 17. mai, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed. Foto: Privat

– Det kjølige været vil holde seg et par dager til. Vi har et høytrykk i Norskehavet som beveger seg sakte nordover. Mot slutten av uka legge det seg rett over Nordland.

– Hold ut, varme på vei

Høytrykket har med seg varmere luftmasser og vil gi gradvis varmere vær. Det betyr mer eller mindre perfekt bunadsvær på nasjonaldagen.

I Sør-Norge vil det bli fra 10 til over 20 grader på det varmeste, nesten litt i meste laget for de varmeste bunadene, skriver NTB.

Ifølge Yr ser det ut til at Møre og Romsdal og Trøndelag får det aller beste været 17. mai. Prognosene viser at det er her det er størst sannsynlighet for sol og over 20 grader.

I Oslo-området er det varslet litt mer skyet vær, men også der vil gradestokken trolig bikke 20 grader. I Bergens-traktene blir det litt kjøligere og delvis skyet, men ikke regn der heller.

Varmt i Nordland

I Bodø ventes det 15 grader og litt kaldere lenger nord. Foto: Bjørnar Hansen

I Nordland ventes det mellom 10 og 20 grader, og litt kaldere lengst nord.

– Varmest blir det lengst sør i Nordland. Sør for Saltfjellet blir det veldig flott vær med sol og høye temperaturer på mellom 15 og 20 grader. I beste fall blir det over 20 grader på Helgeland, sier Ovhed.

Nord for Saltfjellet vil temperaturene ligge på mellom 12 og 15 grader.

Værskillet går omtrent nord for Lofoten og Vesterålen. De som bor lengst nord i Nordland befinner seg på nordsiden av høytrykket.

Det kan tenkes det blir luevær i Vesterålen denne 17. mai også. Her fra Bø. Foto: Bjørnar Hansen

– Det blir lettskyet oppholdsvær, men med litt trekk fra havet. Dermed uteblir den store varmen. Men det bedre enn det som er nå.

Det blir oppholdsvær også lenger nord. Men Troms og Finnmark har mindre sjans for sol. Det kan komme litt regn i kystområdene ved Troms og Vest-Finnmark.

Etter at høytrykket har gjort jobben på nasjonaldagen og noen dager etterpå, trekker det seg ut i havet. Det betyr at temperaturene synker igjen ut i neste uke.

Våren kommer tilbake for fullt i Nordland i helga. Her fra Kjerringøy. Foto: Knut Valberg