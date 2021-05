Det kan knapt finnes en bedre følelse.

Metalldetektoren piper og du bekrefter funnet av en flere hundre år gammel gjenstand, proppet med historie.

Nøyaktig dette skjedde med Ingar Karlsen på vesle Gjerøya i Rødøy kommune i Nordland.

Helt på tampen av en lang dag med leting, piper det. Etter litt graving, kunne Karlsen skimte en gyllen gjenstand i gresset, som viste seg å være svært spesiell.

– Jeg skjønte jo at det ikke var jern eller nikkel, for den var så blank. Det var også på dagens siste spadetak, etter 10 timer med leting. Jeg fikk opp pulsen da jeg skjønte hva det var.

Ingar Karlsen (t.v.) og Stig Monsen der ringen ble funnet på Gjerøya i Rødøy kommune. Foto: Kenneth Didriksen

Det var Helgelands Blad som først omtalte saken.

Ring forbundet med trolldom

Ringen ble levert hos fylkesarkeologen i Nordland, som sendte den videre til Tromsø, hvor de nå skal behandle og katalogisere den.

Selve ringen er av sølv, med initialene IHS. Dette har en spesiell betydning, ifølge arkeolog Tor-Kristian Storvik.

– IHS er en forkortelse for «Iesus Homiom Salvator» som betyr «Jesus, menneskenes frelser» på norsk. Ringen er i svært god forfatning, sier Storvik.

Ifølge arkeologen, er gjenstanden fra 14-1500-tallet, basert på skrivemåten og de andre detaljene på ringen.

Det er så langt gjort fire andre funn av en slik ring i Norge, men ingen har vært i like god forfatning som denne.

– Det er en forgylt sølvring, med en rosekrans og symmetriske bladranker rundt ringskinnen. Det er ikke ofte man finner sånne i Norge.

– Hva slags type folk er det som gikk med slike ringer?

– Sånne ringer ble ofte forbundet med helende eller magisk kraft. På samme måte som amuletter. Det kan ha vært båret av en prest, eller lignende.

Stor interesse rundt metalldetektorer

Ut ifra hva undersøkelsene viser, kan Ingar Karlsen nå ha krav på finnerlønn.

Han er derimot ikke alene med å lete opp gjenstander som lenge har vært gjemt unna.

– De siste årene har vi sett en enorm økning i antall solgte metalldetektorer. Det har samtidig også økt kraftig i antall funn, og det er en trend vi ser like klart i Nordland, sier arkeolog Storvik.

Han anbefaler alle som tenker å begynne med hobbyen, å sette seg ordentlig inn i regelverket før de gjør det.

Hva bør du huske på? Ekspandér faktaboks Privat bruk av metallsøker er tillatt i Norge, men som metallsøker har du en plikt til å sette deg inn i lover og regler som er relevante for aktiviteten. Særlig kulturminneloven har regler som får betydning for forholdet mellom metallsøking og automatisk fredete kulturminner. Spesielt viktig er det at du: Ikke gjør inngrep i automatisk fredete kulturminner. Dette omfatter faste spor etter menneskers liv og virksomhet før 1537. Dette gjelder fra 1917 og eldre om det er snakk om samiske kulturminner.

Få alltid tillatelse fra grunneier før du foretar et metallsøk. Grunneiers interesser er beskyttet i straffeloven paragraf 346 om ulovlig bruk av fast eiendom.

Gjør deg kjent i området du har tenkt til å søke i, før du begynner. Informasjon og kartfesting av alle kjente automatisk fredete kulturminner skal ligge i kulturminnedatabasen Askeladden.

Hvis du har funnet noe som kan være et løst kulturminne skal du snarest mulig melde fra om funnet til fylkeskommunen eller Sametinget, for samiske gjenstander, i det fylket funnet er gjort. Les mer på Riksantikvaren sine sider.

– Samtidig bør man melde seg inn i en klubb eller forening. Her er det masse god kompetanse både på funn og hvordan man skal drive med hobbyen.

Ingar Karlsen har kun holdt på med hobbyen et par år, men legger ikke skjul på at han har gått til investering av ordentlig utstyr.

– Du kan få metalldetektorer fra noen hundre til mange tusen. Jeg ligger vel litt på gjennomsnittet, kan du si.

Nå håper han at ringen finner veien tilbake til dit den ble funnet.

– En finnerlønn og sånt vil vel egentlig bare være en bonus. Men jeg håper at ringen får lov til å bli utstilt her i Rødøy, og at den ikke bare havner ned i magasinet i Tromsø.