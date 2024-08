Denne høsten håper Bodø/Glimt å kvalifisere seg for Mesterligaen for aller første gang. Den norske serielederen tok seg komfortabelt videre til tredje kvalikrunde etter 7–1 sammenlagt mot RFS

Onsdag kveld ventet imidlertid betydelig tøffere motstand i Jagiellonia Białystok, som vant polske Ekstraliga forrige sesong.

Jens Petter Hauge (24) sørget for å sende Glimt i ledelsen via en motspiller etter 57 minutter.

– Det var en god følelse å se ballen gå i mål. Det var en tøff kamp med en kul ramme rundt og det er utrolig deilig at vi vinner til slutt, sier matcvinner Hauge til Avisa Nordland etter kampen.

Kjetil Knutsen fikk se sine gutter levere en solid kamp i Białystok. Foto: Michał Kość / NTB

Glimt vant til slutt 1–0 i Polen og har dermed ett mål å gå på i returkampen neste tirsdag.

– Vi gjør en voksen og solid bortekamp. Det er en vanskelig bane her, som er vanskeligere enn man tror. Vi har vært noen ganger i Polen. Denne gangen var alle gode ting tre, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Avisa Nordland.

Startet best

Til tross for trykket fra hjemmesupporterne var det gjestene som kom best i gang. Håkon Evjen løsnet et skudd fra 16 meters hold, men forsøket gikk utenfor via en motspiller.

Glimt fortsatte presset mot polakkene i starten av første omgang, uten å skape de helt store sjansene.

Nikita Haikin var stødig i Glimt-buret mot Jagiell Foto: Michał Kość / NTB

Utover i omgangen var det derimot vertene som tok kontroll over kampen. Glimt-keeper Nikita Haikin måtte i aksjonen flere ganger, men hjemmelaget fant aldri veien til mål.

Sendte Glimt i Ledelsen

Andre omgang startet som den første. Et halvt minutt inn etter hvilen fik Glimt-spiss Kasper Høgh stå helt alene og avslutte fra kort hold, men forsøket gikk utenfor fra den målkåte dansken.

Etter 57 minutter skulle det endelig lykkes for de norske mesterne.

Jens-Petter Hauge (24) satt fart fra venstrekanten, og på innlegget inn i boksen satt vertenes Adrian Dieguez ballen i eget mål. Dermed var Glimt i førersetet i Polen.

åkon Evjen (i midten) og Patrick Berg (til høyre) kan reise hjem til Bodø med en solid 1-0-seier i Polen. Foto: Michał Kość / NTB

Drøye syv minutter senere kunne like mange bortesupportere juble igjen.

På et hjørnespark stanget Brede Moe ballen i mål, men målet ble annullert av VAR etter en dytt fra lagkamerat Sondre Brunstad Fet.

Moe ut med skade

Like før slutt kom Moe i sentrum igjen, med negativt fortegn. Stopperbautaen satte seg ned på gressmatta med tydeligere smerter og ble byttet ut med en skade.

Brede Moe (til venstre) kunne sendt Glimt i en 2-0-ledelse, men målet ble annullert. Foto: Michał Kość / NTB

Tar Glimt seg videre etter oppgjøret på Aspmyra neste uke, venter playoff mot den serbiske storklubben Røde Stjerne.

Men først skal returkampen spilles i Bodø neste tirsdag. Går Glimt tapende ut der blir det playoff i Europaligaen mot Ajax eller Panathinaikos.