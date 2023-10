Mesta Anlegg legger ned i Bodø

Byggfirmaet Mesta Anlegg avvikler sine avdelinger i Bodø, Alta og Hardanger. Selskapet har gått på store tap på prosjekter der, og 16 mister jobben.

Det kan komme ytterligere tre oppsigelser i Hardanger-avdelingen, men man jobber med å få overført dem til andre avdelinger i Mesta, skriver Frifagbevegelse.

Flere har også sagt opp selv.

Hovedtillitsvalgt Geir Krokå i Norsk Arbeidsmandsforbund (Naf) kaller situasjonen trist, men legger til at han synes bedriften har opptrådt redelig overfor ansatte.

– Noen tar det ganske bra, mens andre er fortvilte og frustrerte over å miste jobben, sier han.

Konserndirektør Oddmund Lefdal sier selskapet har satset på for stor bredde i prosjektene både i nord og i Hardanger.

– Vi må omstrukturere, rett og slett. Vi har gått på et betydelig tap, det er snakk om flere titalls millioner kroner. Et selskap som Mesta bærer tapet, men ikke over tid, sier han. (NTB)