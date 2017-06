Mer sykefravær blant de over 67

Tall fra Nav viser at sykefraværet i aldersgruppen 67–69 år er doblet på elleve år, fra 1,3 i 2004 til 2,5 i 2015. Økningen forklares med endringer i regelverket. Det er en beskjeden kostnad for at langt flere er i jobb i denne gruppen, mener Nav.