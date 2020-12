Bodø/Glimts mentaltrener gir deg rådene for å nå nyttårsforsettene

Bjørn Mannsverk omtales som en viktig ingrediens i suksessoppskriften for Bodø/Glimt.

Hver tredje uke har han individuelle samtaler med spillerne.

– Vi starter samtaler, og ut fra det finner vi kanskje områder jeg synes er interessante som jeg kan stille spørsmål ved. Hovedfokuset er å bli god i fotball.

Han er tydelig på at han ikke er en terapeut, men at han hjelper spillerne med teknikker for å kunne prestere bedre.

– Jeg tror det mentale må være sterkt undervurdert i idretten. Jeg trodde dette var selvsagt, jeg tror det betyr ekstremt mye både på individnivå og spillerutvikling, men ikke minst kollektivt, sier han.

Kanskje har han noen tips vi kan ta med oss inn i det nye året også?

Slik lykkes du med nyttårsforsettene:

Men det er ikke bare i fotballen Mannsverk har gode råd. Tradisjonen tro står nyttårsforsettene for tur for mange.

Og de har en tendens til å ryke. Bjørn Mannsverk har noen råd. Kanskje viktigst, mener han det er å finne kjernen til utfordringene.

– Når du først har funnet det du virkelig har lyst til å ta tak i, må du bestemme deg 100 prosent, ikke 98. De to siste prosentene, de blir tøffe når det begynner å røyne på, sier han.

– Hva vil det si å bestemme seg 100 prosent?

– Du må finne riktig motivasjon. Du må ikke slutte fordi andre ønsker det. Du må ha et inderlig ønske om det fordi det gir deg noe.

Ikke slutt med noe den 1. januar...

Så var det dette med datoer da. 1. januar, 31. desember.

– Ta en hvilken som helst annen dag, råder mentaltreneren.

Mange sier de vil bli mer glad i seg selv. Her har Mannsverk noen råd.

– Jeg tror man må prøve å se på seg selv som en tredjeperson. Hvem vil folk møte når de møter meg? Vil de møte en annen person, eller vil de møte meg som genuint er meg.

Han mener man må tørre å være seg selv med alle sine styrker og svakheter.

– Det er bare å se på menneskene som gjør inntrykk på oss. Det er gjerne de som byr på seg selv, de kan gjerne være litt rare. Bli glad i deg selv gjennom å se at det er en pakke av plusser og minuser. Det er en viktig ting.

Selv har han et lunkent forhold til nyttårsforsettene. Kanskje trenger det ikke å være så pompøst og storslagent?

– Nei, jeg har ingen. Jeg har ingen tradisjon for å ha det, men jeg tar noen tak i løpet av et år. Nyttårsforsett blir litt en sperre når det knyttes til en fast dato. En tirsdag i november, en perfekt dato til å slutte med noe.

Til slutt råder han om å også ha forsett om å ha det godt.

– Dra på spa, kjærestetid, mobilfri tid. Du må ikke bare tenke negativt, du må tenke at du kan tvinge deg til å gjøre noe positivt.