Mens verden hamstrer norsk fisk, spiser nordmenn mindre og mindre

– Jeg spiser aldri fisk til middag. Jeg synes ikke det er godt. Siden jeg kommer fra Lofoten var det mye fisk da jeg var liten.

På mange måter er Sofie Angelsen et godt bilde på Norges befolkning. Men til tross for det var 2017 nok et fantastisk år for norsk sjømateksport, og vi eksporterte for 94,5 milliarder kroner, noe som er en økning på tre prosent fra 2016.

Sofie Angelsen Foto: Benjamin Fredriksen

– Det viser at vi har et stort potensial og at verden vil ha sjømat fra Norge. Norge er en stormakt når det gjelder sjømat, 95 prosent av den sjømaten vi produserer går til eksport.

Det sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd. Hun mener spesielt Nord-Norge har stort potensial i Norges framtid i fiskerinæringen.

– En tredjedel av havbruksproduksjonen skjer i Nord-Norge, og den største andelen hvitfisk trekkes opp i Nord-Norge, fastslår Larsen.

Nedadgående kurve

Samtidig sliter fiskerinæringen på hjemmebane. VG skriver at vi i 2017 har spist 15 prosent mindre sjømat enn året før. Daglig leder i Bofisk butikkdrift, Elin Pettersen, forteller hvorfor.

Elin Pettersen Foto: Benjamin Fredriksen

– En grei forklaring er vel endringer i spisevaner. Det finnes sikkert mange som er usikker på oppskrift og teknikk i forbindelse med fiskeretter. Det bør de ikke være, for det er lettere enn folk tror.

Selv om tallene sier én ting, mener Pettersen at hun har sett en positiv trend fra butikklokalene i Storgata i Bodø.

– Jeg vet at nordlendinger er veldig opptatt av at fisken skal være så fersk som mulig. Kanskje vi bør overraske litt og prøve å presentere gamle retter på en ny måte for den yngre generasjon, sier hun.

– Kun fantasien setter grenser

Ivan Henningsen jobber også på Bofisk, og mener det er viktig at ungene lærer seg å like fisk.

– Mange ungdommer har ikke vokst opp med fisk, men med taco og pizza. Flere burde kommet seg ut og kjøpt seg fisk – og ikke minst lære seg å lage det.

HVER DAG: Ivan Henningsen sier at han spiser fisk seks til syv dager i uken. Foto: Benjamin Fredriksen

Henningsen hyller fiskens anvendelighet, og mener at den kan brukes til så mangt.

– Når det kommer til fisk er det bare fantasien som setter grenser. Den er så naturell i smak at du kan krydre den som du vil, og det finnes knapt begrensninger, sier han med et smil.

For mye pølser

På gaten treffer vi Per Arvid Normann. Han spiser ofte både tunger og hoder fra torsk, men syns ungdommen har blitt for slapp i matveien.

– Ungdommen i dag lever bare på pizza, pølser og alt mulig svineri. Det er mye bedre med fisk, men jeg syns det har blitt for dyrt, sier han.