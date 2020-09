Bygger sykkelvei til halvannen milliard – samtidig forfaller veiene i Nord-Norge

– Dette er en underlig fordeling av offentlige penger.

Det sier Tone Angell Jensen. Hun er kommentator i avisa Nordlys.

Denne uka skrev hun et innlegg som åpenbart traff en nerve i nord.

«Det snakkes ofte om forskjells-Norge, men dette tar kaka» heter innlegget. Det har fått over 10.000 interaksjoner på Facebook alene.

Innledningen oppsummerer budskapet. Jensen skriver:

– Det er åpnet en flunkende ny sykkelvei i Rogaland til 1,4 milliarder, sånn at menn i kondomdress kan komme seg lynraskt til jobben.

– På yttersida av Senja derimot, må folk og næringsliv fremdeles slite med et vanstelt, utdatert veinett som kunne vært utbedret til litt mer enn en tredjedel av denne summen.

Reagerer

Overfor NRK gir Jensen uttrykk for at hun synes det er rart at man bruker halvannen milliard på sykkelvei, når veier i nord har et stort vedlikeholdsbehov.

Hun eksemplifiserer med veiene på yttersida av Senja.

– De er i helt elendig forfatning. Veiene er ikke egnet til det dem er brukt til i dag. Nemlig å transportere store mengder sjømat og laks ut til verdensmarkedet.

SKEPTISK: Tone Angell Jensen, kommentator i avisa Nordlys.

– Og dette er en vei på ei øy som eksporterer verdier for over 5 milliarder i året. De får ikke utbedret veiene sine. Mens syklister i Rogaland blir prioritert.

Er fordelinga av offentlige midler til samferdsel rimelig og rettferdig fordelt, spør Jensen. Hun mener dette er et grelt eksempel på at de ikke er det.

– Veiene utenfor Senja kan få et akseptabelt nivå for 500 millioner. Det er en tredel av det den sykkelveien koster.

På spørsmål om det ikke er forståelig at man bygger sykkelvei i et mer tettbefolket område, svarer Jensen at det ikke er poenget:

– Jeg er ikke mot sykkelveier. Det er de kolossale kostnadene ved ett enkelt prosjekt jeg stiller spørsmål ved.

– Hvis man fikk fordelt midlene jevnere, og unnlot å koste på seg slike luksusprosjekter, så kunne vi fått utbedret veiene mye raskere. Også her nord.

Forstår kritikken

Ingelin Noresjø er statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Hun skjønner kritikken:

SATSER OGSÅ I NORD: Det mener statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet. Foto: Erik Andreassen / NRK

– Det er lett å forstå at man i de nordlige landsdelene reagerer på at vi denne uken åpnet en ny og kostbar sykkelvei på Vestlandet. Den nye sykkelveien mellom Stavanger og Sandes har også skapt debatt lokalt, svarer Noresjø til NRK.

Sykkelveien er den første av sitt slag. Den skal bidra til bedre miljø og folkehelse.

At de det ikke satses på samferdsel i nord, det går ikke Noresjø med på.

Hun sier de er opptatt av utbedring av viktige næringsveier.

Og at det jobbes med en ny tilskuddsordning. Den fokuserer på fylkesveier som har særlige utfordringer for sjømattransport.

– Som eksempelvis fylkesveiene i Senja. Vi vil framover se på helheten i transportsystemet i Nord-Norge. Her vil fylkenes egen transportstrategi være vesentlig.