Mens Nord-Norge knapt har hatt nedbør de siste to månedene, har Sør-Norge snødd ned

I løpet av vintersesongen har nedbørsregnskapet kommet ut noe over normalen for landet som helhet. Likevel har det vært enorme forskjeller mellom sør og nord.

– Det er ofte slik at vi får en todeling hvor ett område er beskyttet for nedbør, mens det andre området får all nedbøren. Likevel er det sjelden det varer så lenge som det har gjort nå, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

Nord i landet har flere målestasjoner hatt godt under 50 prosent av nedbøren i forhold til normalen, mens det på sør- og østlandet flere steder har vært på 150 til 200 prosent av det normale nivået.

Disse variasjonene er vanlige ifølge meteorologene, men ikke i like stor grad og over så store deler av sesongen.

Gir bekymring for storflom til våren

Flere steder sør i landet har hatt enorme mengder nedbør, noe som har skapt frykt for store flommer når våren kommer.

UVANLIGE MENGDER: Slik var snø-situasjonen i Norge 6. mars, sammenliknet med gjennomsnittet i perioden 1981 til 2010. Foto: Senorge.no

I NVEs vårflomanalyse for 2018 legger de vekt på at det er mer snø enn normalt i hele Sør-Norge, noe som gir en høyere sannsynlighet for stor vårflom. Fra Trøndelag og nordover er sannsynligheten lavere for det samme.

– Dersom det blir en kjølig vår med brå overgang til sommer, og særlig kombinert med nedbør, er man redd for at det vil bli store flommer, forklarer Mamen.

Alt komme an på hvor raskt eller langsomt snøsmeltingen går. Blir det en jevn temperaturstigning uten mye nedbør, vil man unngå de verste flommene.

Utfordrende for alpinanleggene

– Det er utfordrende når det ikke har kommet snø på over to måneder, sier driftsleder Ulf Ove Karlsen i Sulitjelma Fjellandsby.

Selv om forholdene ikke har vært helt optimale, har anlegget holdt åpent hele sesongen.

Grunnet naturgitte fordeler har de fått fokksnø spredt ut i løypene som har holdt tre av løypene åpne med natursnø. I tillegg har de brukt mye kunstsnø i årets sesong.

– Men i hovedtraseen har vi kunstsnø og det er gode forhold, men vi må jobbe litt med den for å få optimale forhold.

Likevel er det tre løyper som ikke har kunnet åpne grunnet snømangel.

En rolig vinter for måkemaskinen

Under fjorårets sesong hadde de 9,40 meter med målt nedbørssnø. Denne sesongen er de oppe i to meter – med litt godvilje.

– I fjor snødde det omtrent hver dag, i år har det ikke vær snø siden januar. I løpet av sesongen hadde jeg 420 driftstimer på hjullasteren til snømåking. I år har den gått kanskje 40 timer, sier driftslederen.

Han omtaler vinteren som merkelig, kald og vindfull.

– Det har blåst mye og hardt og det har vært svært lite snøfall, sier han.