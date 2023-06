Mens bøndene i sør hyller regnet, jubler bøndene i nord for tørken

«En manns skrot er en annen manns skatt».

Ordtaket passer perfekt inn i sammenligningen mellom været i sør og nord i landet.

Sommeren har så langt vært dominert av varmt og solrikt vær i sør, og kaldt og vått vær i nord.

Nå har det snudd. Mens skyene meldte sin ankomst i sør, så Nordland årets første tropenatt i landsdelen.

Værskiftet gleder både bonde Sveinar Vadla fra Årdal i Rogaland og bonde Magne Kristensen fra Bodø.

– Jeg er glad for dette regnet som kommer nå, ettersom det har vært tørt lenge. Vi har sjekket yr, ventet og ventet, og nå var det skikkelig så regnet kom også. Det var digg!, sa Vadla i går.

Bonde Kristensen sier at det våte været som har vært i nord ikke nødvendigvis er noe katastrofe for avlingen, men at det er nødvendig med sol og varmt vær for å kunne sikre vintermaten til dyrene.

– Fram til nå har mye blitt satt på vent på grunn av været, men plutselig kommer alt på en gang.

– Jeg har ikke blitt ferdig med alt jeg skal gjøre, og nå plutselig skal vi slå gress. Med en gang du er ferdig med det så skal du begynne med å gjøre ferdig våronn, så det er hektiske dager, sier Kristensen.

Traktoren til Trond Bjørkås i Nordland Bondelag står ikke stille i dagene fremover. Foto: Trond Bjørkås

Haster å hente inn gresset

Mangelen på regn i sør har ført til vonde minner fra tidligere år.

Spesielt i 2018, da hele Norge spyttet inn penger for å redde avlingene i sør, og bønder i nord sendte rundballer sørover.

– Hvilke tanker gjør du deg om at de ikke har dette fuktige gresset sørpå? Der har det vært knusktørt mens her er det vått og fint?

– Det er jo spesielt med de enten eller-somrene man har i dag. Jeg er glad vi har det sånn, for det er bedre med fuktig enn tørt, selv om det kan være utfordrende det òg. Dette er tredje sesongen vi har kjempet med mye nedbør, sier Kristensen.

MYE Å GJØRE: Bonde Magne Kristensen har mye å gjøre i tiden fremover. – Fram til nå har mye blitt satt på vent på grunn av været, men plutselig kommer alt på en gang. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nå blir det en kamp mot klokka for å få hentet inn alt gresset slik at det blir nok fôr til de rundt 220 kyrne som er på gården.

– Det blir ikke så mye tid til stranda disse dagene?

– Nei, det blir det ikke.

Heller ikke leder Trond Bjørkås i Nordland Bondelag har tid til å slappe av nå når sola har meldt sin ankomst.

– Nå er det jo fullt kjør. Vi holder på både i nord og i sør, og i indre og ytre distrikt.

FULLT KJØR I NORDLAND: Bondelagsleder Trond Bjørkås jobber til langt på natt for å få gjort ferdig arbeidet. – Naboene får bare ha sov-i-ro i ørene hvis de ikke tåler litt bråk utover natta. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Det er ikke lenge siden bondelagslederen mottok telefoner fra bekymrede medlemmer.

– Men så med en gang det begynte å bli finvær så blir vi i bedre humør skulle jeg til å si. Nå er det bare fryd og gammen.

Holder seg vått i sør

Bøndene i nord har mer godvær i vente. Vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen sier landsdelen holder seg tørr over helga. I hvert fall for det meste.

– Det er noen nedbørsområder på vei oppover nå som etter hvert går over til byger. De dekker store deler av Sør-Norge, Trøndelag og sørlige deler av Nordland.

Søndag kan det også komme noe nedbør helt øst i Finnmark.

– Der er det farevarsel på skogbrann, men det spørs om nedbøren på søndag er nok, sier Andersen.

Foto: Skjermdump

Selv om nedbøren som er ventet torsdags kveld passerer ganske fort, kan befolkningen sør i landet vente seg mer regn.

– Lørdags ettermiddag kommer det inn en ny front i sørvest, som sprer seg nordover utover kvelden. I Osloområdet kommer kanskje denne natt til søndag.

– Det er litt av og på med nedbør i sør vil jeg si, men i Nord-Norge er det for det meste tørt.